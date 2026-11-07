Cuatro artistas de San Luis graban la memoria en Buenos Aires

Cuatro artistas de la provincia son parte de una exposición que desde finales de octubre se instaló en el Museo Nacional del Grabado, en Buenos Aires. La propuesta reúne artistas del Nuevo Cuyo que piensan las fracturas del paisaje y las huelllas del tiempo para describir la identidad regional.

Silvana Spagnotto, Ángela Toledo, Paula Nader Segura y Mariano Mad son parte de la exposición bautizada “La falla, corte, registro y transformación” que quedó inaugurada el 30 de octubre en el edificio ubicado en el segundo piso de Riobamba 985, en CABA.

La realización es conjunta entre la casa cultural que recibió la muestra y el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, en San Juan, que de esa manera celebra sus 90 años.

La curaduría de la exposición fue realizada por Roberto Amigo, quien eligió a artistas de San Luis, San Juan, Mendoza y La Rioja para dar forma a “La Falla...” y ser la representación del grabado cuyano en Buenos Aires.

Adela Cortínez, Silvina Martínez, María Belén Ramírez, Facundo Gerez, Sofía Basañes Vázquez, Carmen Cuenca, Josefina Barud, Javier Pelichotti, Ana Laura Moreno y Ariel Aballay son los artistas sanjuaninos que forman parte de la exposición; Esther Fuentes, Diana Guzmán, Jorge Ponce, Mario Aciar, Marisa Díaz, Nicanor Pavón Villarreal y Pedro Molina representan a La Rioja; y Valeria Señorans, Valentina Palacios, Valentín Carminati, Marcela Furlani, Mariano Ledesma, Cristian Delhez, Alejandro Iglesias y el grupo MMAMM son los mendocinos.