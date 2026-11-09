Empieza una semana muy calurosa: para el jueves anuncian 36 grados

La semana que comienza con el feriado del lunes 9 será muy calurosa en cuanto al estado del tiempo con ascensos graduales que harán que el jueves 12 la máxima llegue a los 36 grados y se configure como la más alta de la segunda parte del año.

Atrás quedaron por el momento las lluvias y los días nublados, según las estimaciones de la Red de Estaciones Meteorológicas que anunciaron que el lunes comenzará con algo de viento pero que tendrá una tarde cálida y cielos despejados.

Las mínimas promediarán en la provincia los 11 grados, mientras que las máximas lo harán en torno a los 29 con viento norte leve, aunque al mediodía, en el noroeste de la provincia, se sumará intensidad y fuerza, a tal punto que podría llegar a 65 killómetros por hora.

El martes habrá un pequeño alivio en la máxima, que se establecerá en 28 grados, en tanto que la mínima será de 13. El cielo estará nublado y habrá probabilidad de lluvias aisladas.

Para el miércoles el ascenso de las temperaturas será notorio y podría llegar a la máxima de 33 grados, con viento variable del noreste. El cielo estará despejado.

Pero el día más caluroso de la semana podría ser el jueves, cuando se anuncian máximas de 36 grados y vientos fuertes del norte.