Suar, Peña, Dayub, Villamil y Reinhold, los apellidos de la temporada en Mar del Plata

El empresario teatral Carlos Rottemberg presentó la programación que llevará a Mar del Plata durante el verano 2027, con once propuestas distribuidas en seis salas, figuras como Adrián Suar, Florencia Peña, Soledad Villamil, Mauricio Dayub y Leticia Brédice.

La presentación se realizó en Buenos Aires y marcó el lanzamiento de la temporada número 49 consecutiva de Rottemberg en la ciudad balnearia, que tendrá como consigna "Contracorriente", en referencia a la posibilidad de que las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño afecten la actividad turística durante el verano.

"Si el clima estuviese enrarecido, quienes trabajamos en lugares cerrados tenemos que ofrecer más servicios, y no menos", sostuvo el productor, quien planteó que la actividad teatral constituye una parte central de la propuesta cultural de Mar del Plata y una fuente de trabajo para numerosos sectores.

El armado de la cartelera había generado preocupación meses atrás, cuando Rottemberg reconoció que las negociaciones avanzaban más lentamente que en temporadas anteriores y que, hacia septiembre, contaba con una cantidad reducida de espectáculos confirmados para sus seis salas.

Sin embargo, el empresario destacó que la situación cambió y que finalmente logró conformar una programación más amplia. "Decir la verdad garpa", resumió al recordar que su planteo público contribuyó a que distintos artistas y productores decidieran sumarse a la temporada.

Uno de los anuncios centrales fue la continuidad del programa "Precios amigables", que por cuarto año consecutivo garantizará un sector de plateas a $48.000 en todas las funciones, todos los días y con cualquier medio de pago, hasta el cierre de la temporada.

Rottemberg explicó que el valor busca facilitar el acceso del público a los espectáculos y reconoció que puede resultar elevado para parte de los espectadores, aunque sostuvo que estará por debajo de los precios habituales de Buenos Aires. También destacó que la posibilidad de mantenerlo depende del acuerdo entre artistas, productores, directores y equipos técnicos.

Entre las propuestas sobresale "Las hijas", la comedia de Ariadna Asturzzi dirigida por Adrián Suar y protagonizada por Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa, que llegará al Teatro Atlas el 1 de enero.

Otra de las novedades será "Sottovoce", con Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, que desembarcará en el Teatro Mar del Plata durante las últimas semanas del verano. La obra tendrá funciones el 26, 27 y 28 de febrero y el 5, 6 y 7 de marzo, antes de retomar su actividad en Buenos Aires.

La cartelera también incluirá "La función que sale mal", con Diego Reinhold, Héctor Díaz, Fredy Villarreal y Dan Breitman, entre otros, en el Teatro Neptuno; "Misery", con Julia Calvo y Juan Gil Navarro, en el América; y "Viuda e hijas", con Nora Cárpena, María Valenzuela, Paula Morales y la incorporación de Leticia Brédice, en el Lido.

A su vez, Felipe Colombo y Julieta Savioli protagonizarán "Regla de 3 simple", una comedia romántica escrita y dirigida por Hernán Krasutzky que también tendrá funciones en el Lido. El espectáculo será el único estreno nacional de la programación de la compañía para el verano.

El público podrá encontrar además "La llamada", el musical que reunirá a Momi Giardina, Flor Jazmín Peña, Leticia Siciliani, Juli Castro y César "Banana" Pueyrredón, en el Teatro Mar del Plata.

En tanto, Mauricio Dayub regresará al Teatro Bristol con "El equilibrista" y "El amateur", esta última junto a Gustavo Luppi, en lo que anunció como su despedida definitiva de ambas obras en la ciudad. Por esa misma sala pasará Natalie Pérez con "Las cosas maravillosas", dirigida por Mey Scápola, mientras que el actor español Luis Zahera llegará por primera vez a Mar del Plata con su espectáculo de humor "Chungo".

La programación se desarrollará en los teatros América, Atlas, Bristol, Lido, Neptuno y Mar del Plata, con propuestas que abarcarán comedia, drama, musicales y unipersonales desde fines de diciembre y durante el verano.

Durante la presentación, Rottemberg también recordó que la oferta de su empresa representa una parte de la actividad teatral de la ciudad, donde funcionan distintos circuitos que reúnen cerca de 300 títulos durante la temporada estival.

En ese sentido, defendió la continuidad de Mar del Plata como plaza teatral y remarcó el impacto laboral que genera la actividad más allá de los artistas que encabezan los elencos, en una industria que involucra a técnicos, productores, trabajadores de sala y otros rubros vinculados a cada espectáculo.