El doble motivo del canto del Coro Santa Lucía

El doble motivo que incita al Coro Polifónico Santa Lucía al concierto que el viernes brindará en la Parroquia del Carmen se constituye por la reciente visita de León XIV a la Argentina y los 27 años que en septiembre cumplió la agrupación, lo que le valió un reconocimiento por parte del Concejo Deliberante.

Con entrada gratuita y sin suspensión por mal tiempo, el encuentro comenzará a las 20 y tendrá a la música sacra como elemento aglutinante. “La presentación tiene como finalidad principal la revalorización del arte sacro, algo que ha manifestado Su Santidad en sus últimas audiencias”, dijo el director del coro, Gabriel Cornejo.

El Papa que en la semana visitó la Argentina es también un ferviente defensor del arte sacro a tal punto que en una audiencia que brindó en agosto pasado, se explayó sobre la cuestión y dijo que la música litúrgica “no es un mero adorno” ni un añadido estético, sino parte integral de la acción.

Cornejo agregó en ese sentido que el valor de la música es útil para los diferentes momentos de la Sagrada Liturgia y también para la difusión, el cultivo y el trabajo “de este gran género como actividad artística y apostólica”.

El encuentro musical del viernes abordará diferentes temáticas y autores como Croce, Pergolesi, Fauré, Gjeilo y Elgar, entre otros, con los que se buscará abarcar diversas épocas y estillos del género.