Luis, Facu y Fer llegan a Roma Multiespacio con “El baile más lindo”

La agenda de entretenimiento de San Luis suma una nueva propuesta para el fin de semana. El próximo 14 de noviembre, Luis, Facu y Fer llegan a Roma Multiespacio para protagonizar “El baile más lindo”, una noche pensada para disfrutar de la música, bailar y compartir con amigos hasta el amanecer.

Además de la música, la organización prepara algunas sorpresas para quienes lleguen temprano. Antes de las 2 de la mañana habrá un stand de glitter para sumar brillo y color a la celebración. También se ofrecerán promociones especiales de 2x1 en fernet y cerveza, para acompañar el encuentro.

Con música, promociones y una propuesta pensada para disfrutar de principio a fin, “El Baile Más Lindo” invita a los puntanos a vivir una noche diferente.

Día: sábado 14 de noviembre

Lugar: Roma Multiespacio- Gervasio Escudero y Ruta 3

Entradas anticipadas disponibles en passline: Escaneá el QR y aprovechá la primer tanda de entradas VIP y entradas en promo.