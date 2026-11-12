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Luis, Facu y Fer llegan a Roma Multiespacio con “El baile más lindo”

Este sábado 14 de noviembre, San Luis tendrá una nueva propuesta para disfrutar de la música y el baile. Luis, Facu y Fer se presentarán en Roma Multiespacio con una fiesta que se extenderá desde la medianoche hasta las 6 de la mañana.

Por redacción
| Hace 3 horas

La agenda de entretenimiento de San Luis suma una nueva propuesta para el fin de semana. El próximo 14 de noviembre, Luis, Facu y Fer llegan a Roma Multiespacio para protagonizar “El baile más lindo”, una noche pensada para disfrutar de la música, bailar y compartir con amigos hasta el amanecer.

 

 

 

Además de la música, la organización prepara algunas sorpresas para quienes lleguen temprano. Antes de las 2 de la mañana habrá un stand de glitter para sumar brillo y color a la celebración. También se ofrecerán promociones especiales de 2x1 en fernet y cerveza, para acompañar el encuentro.

 

 

Con música, promociones y una propuesta pensada para disfrutar de principio a fin, “El Baile Más Lindo” invita a los puntanos a vivir una noche diferente.

 

 

Día: sábado 14 de noviembre

 

Lugar: Roma Multiespacio- Gervasio Escudero y Ruta 3

 

Entradas anticipadas disponibles en passline: Escaneá el QR y aprovechá la primer tanda de entradas VIP y entradas en promo.

 

 

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