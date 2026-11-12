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Estrenos de cine

Agentes, francotiradoras, ladrones y un personaje oscuro de la Navidad

Las salas proponen en la mitad de noviembre una serie de historias que incluyen personajes fuertes y actores de carácter. Mirá la cartelera.

Por redacción
| Hace 3 horas

La diversidad de historias que proponen los cines de San Luis para mediados de noviembre invitan al público a sumergirse en robos, hechos pasados, miedos y cuidados familiares violentos. Cuatro son las películas que llegan esta semana a la provincia.

 

 

Dos se verán en Villa Mercedes, en el complejo Cines Fénix y en Cinamecenter de San Luis, que tendrá aparte otras dos producciones para complacer a los espectadores.

 

 

“Cómo robar un banco” es una película sobre un equipo de ladrones conformado por expertos en redes sociales, que transmite en vivo sus osados golpes. Un veterano del FBI y una ingeniera de software los empiezan a perseguir y la historia se pone interesante

 

 

El otro estreno en común es “Ebenezer”, una película con Johnny Deep en el rol de uno de los personajes más llamativos de la literatura navideña. El actor intrerpreta a su modo al gruñón Scrooge, creado por Charles Dickens para “Una canción de Navidad”, su clásica novela.

 

 

El que posiblemente sea el estreno más llamativo de la semana es “Caballo salvaje nueve” y tiene a John Malkovich como un agente del FBI que junto a un compañero se internan en la Isla de Pascua, en 1973, poco antes del golpe militar que llevará al poder a Augusto Pinochet. La relación del oficial con dos estudiantes rebeldes –una de ellas protagonizada por la argentina Ailín Salas- pone en peligro las razones del viaje.

 

 

Otra estadounidense que animará la cartelera local es “Aniquilación”, una película de acción sobre una francotiradora del ejército retirada del servicio que tendrá que utilizar sus conocimientos para proteger a su hija en una tranquila y aislada comunidad que se convirtió en el objetivo de unos soldados modificados genéticamente para ser más fuertes y violentos.

 

 

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