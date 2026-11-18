Cuatro estrenos fuertes llegan a las salas de cines en la provincia, todos con historias firmes y personajes que prometen buena convocatoria, aunque hay una película que es la más esperada de la semana: la nueva versión de “Los juegos del hambre”, un éxito de los últimos años.

Con proyecciones tanto en San Luis como en Villa Mercedes, la producción traslada la acción 24 años antes de los sucesos de "Los juegos del hambre". El foco ahora está puesto en un adolescente habitante del Distrito 12 que deberá participar en la edición 50 de la competencia, conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

La regla establecida por el Capitolio para esa competencia eleva la escala de la violencia y cada distrito debe enviar el doble de tributos. El protagonista entra en una arena diseñada para convertir la supervivencia en espectáculo.

Otra de las novedades de la pantalla será “Yo soy Rocky”, la película que cuenta la vida de Sylvester Stallone, el hombre que surgió de la pobreza, fue acomodador de cine, actor porno y un día mirando una pelea de Muhammad Alí comprendió qué tenía que hacer para contar una historia que se convirtiera en un éxito.

La vida de Jorge Bergoglio también será contada esta semana en “Recen por mí”, el documental argentino que recuerda la vida del sacerdorte que llegó a Papa desde los barrios marginales de Buenos Aires. El trabajo pone el foco en la labor social y humanitaria del cura y revela una figura profundamente comprometida con las causas de los pobres, los marginados y los olvidados.

Solo en Villa Mercedes se verá “La asistente de la morgue”, una película de terror sobre una joven que comienza a trabajar en el turno nocturno de una funeraria que embalsama los cuerpos. Durante una de sus primeras guardias, la empleda descubre que algunos de los cadáveres que llegan a la morgue esconden algo más que un pasado humano.