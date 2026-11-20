En un motorhome totalmente equipado, Mariano Bassi y Virginia Leanza recorren todo el país, conocen, conviven y, de paso, presentan su compañía de teatro llamada “Un montón”, que tiene obras para todas las edades y que nació después de la pandemia, cuando la pareja tuvo la necesidad de salir de Buenos Aires.

La dupla de actores lleva un año y medio de recorrida de punta a punta argentina –ya pasó por 21 provincias-, aunque cuentan varias semanas en San Luis, donde Mariano presentó su unipersonal “Leterno” en cinco funciones en “Escenativa”, de Merlo, y este domingo 22 de noviembre debutará en “Portal”, el teatro villamercedino. La función será a las 20:30 y se aconseja hacer la reserva al 2657-521159

La obra es una tragicomedia sobre inmigrante italiano que llega a Buenos Aires y busca por todos los medios triunfar como artista. “Le dice a toda la gente, en un idioma medio raro, medio italiano y medio español, que quiere ser una estrella, ser conocido”, cuenta el actor en su casa rodante.

En esa búsqueda de fama y reconocimiento, el protagonista prueba con las danzas, con la música, con el circo, con la poesía y le permite a Mariano mostrar su ductilidad arriba del escenario, conseguida y forjada gracias a los años que pasó en “Fuerza bruta” y “De la Guarda”, dos compañías de teatro físico reconocidas en todo el mundo. También fue parte de “Cirque du soleil” y “Los macocos”.

“Cuando estuve en esos grupos actuaba lo que otros escribían, era como un empleado. En cambio este proyecto itinerante en el que estamos embarcados ahora es propio y a las obras las escribimos y las dirigimos junto con Virginia. Es más íntimo, más personal, más nuestro y estamos felices”, dijo el actor en una charla con El Diario de la República.

La llegada de “Leterno” a San Luis se produjo gracias al cruce que Mariano y Leanza tuvieron en El Bolsón con Rocío Spinelli, una reconocida actriz merlina que participa en “Escenativa”. La invitación estuvo hecha y a la primera función vieron una muy buena respuesta del público que se repitió en todas las presentaciones.

Además, “Un montón” tiene un infantil que se llama “Planeta juego” en el que Mariano y Virginia descubren juegos nuevos en un viaje por el espacio en una obra que tiene el objetivo de reivindicar lo lúdico y la amistad. “Es una obra muy linda que llevamos a jardines, a colegios, la hacemos en las plazas, se adapta a cualquier espacio”, sostuvo el actor, quien recordó que cuando tanto él como su compañera decidieron dejar sus trabajos artísticos en Buenos Aires fue la respuesta a la necesidad de “salir un poco de la ciudad”.

“Teníamos una necesidad más personal de salir, viajar. La ciudad nos apretaba mucho, Buenos Aires es una ciudad que por momentos te expulsa y nosotros queríamos seguir trabajando y haciendo lo que nos gusta”, concluyó.