Una nueva tanda de artistas puntanos logró el fin de semana la clasificación para el PreCosquín que se realizará en enero en la folclórica localidad cordobesa. El preclasificatorio se realizó en la sala Hugo del Carril y contó con decenas de artistas que bailaron y cantaron detrás de su objetivo.



Las jornadas dejaron a diez nuevos clasificados que golpearán las puertas del festival mayor del folclore argentino en representación de una de las tres sedes de San Luis. Los ganadores del fin de semana se sumarán a los que obtuvieron el pasaje el mes pasado en San Francisco del Monte de Oro y a los que serán mencionados el próximo en La Toma.

Además, habrá puntanos que serán parte de la delegación de otras sedes del resto del país.

La muy exigente categoría de Conjunto de baile folclórico –que tuvo competidores de primerísimo nivel el fin de semana- fue ganada con un cuadro llamado “Volveré a San Luis” por la Compañía Puntana de Danzas, que de esa manera regresará al certamen coscoíno.

Otros destacados de la competencia puntana fueron Reynaldo Orellano y Juliana Da Silva, quienes lograron la clasificación en el rubro solista vocal en tango el primero y en folclore la segunda.

“Dos en Cuyo” obtuvo la categoría Dúo Vocal y “Predilecta”, del bisleño Adrián Bustos, fue elegida como “Canción inédita”.

En cuanto a las danzas, el solista de malambo masculino será Agustín Guiñazú, del ballet “Despertares”, y Mía Calderón representará a la provincia en el orden femenino. También de “Despertares” surgieron los ganadores en “Conjunto de malambo”, con la clasificación de “Los gigantes”.

En cuanto a las parejas, en el rubro “Baile tradicional”, el triunfo fue para Suárez-Sosa y en estilizado quedó para Molina-Blanco, de la Compañía Puntana.