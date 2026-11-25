Se llama Milagros porque sus padres la buscaron durante diez años sin que llegara. Pero cuando por fin apareció en sus vidas iluminó con una sonrisa que ya se adivinaba radiante los días y las noches. “Mi nacimiento fue realmente un milagro para ellos”, dice hoy, 18 años después, la joven que sabe superar los retos difíciles.

Uno más tendrá el fin de semana cuando participe en Buenos Aires del certamen Miss y Team Argentina, donde buscará, entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre obtener la corona de Miss Belleza Marina Internacional, un título al que aspira y por el que trabajó con mucha ilusión, dedicación y compromiso.

El milagroso nacimiento de Milagros Isola se produjo en Potrero de los Funes, donde vivió toda su vida. Sus padres son de Buenos Aires y se radicaron en la localidad hace 20 años para comenzar una nueva etapa.”Mi familia es un pilar fundamental en mi vida y siempre está presente acompañándome en cada proyecto y desafío. Poder compartir con ellos esta experiencia la hace aún más especial”, sostiene la adolescente que, obviamente, viajará con ellos al certeman.

La joven dice que tiene muchos intereses y que disfruta hacer actividades muy diferentes, aunque prefiere todo lo relacionado con la moda, el maquillaje y armar looks. Sus amigas le consultan “a la hora de elegir un outfit, un peinado o un maquillaje, así que muchas veces termino siendo la asesora de imagen del grupo”.

Su amor por los animales, especialmente los caballos -lo que la llevó a practicar equitación de chica- es otra característica de la joven que obtuvo el título de Miss Islas Malvinas otorgado por la organización del certamen. Además Milagros hizo Tae Kwondo, jiu-jitsu, boxeo y gimnasia artística y se apasionó cuando leyó “Los juegos del hambre”.

“Miss Islas Malvinas es el título que tengo el orgullo de representar actualmente y es para mí una oportunidad muy importante de crecimiento personal. Es una distinción que asumo con mucha responsabilidad y que me permite seguir desarrollándome dentro de este mundo”, sostuvo la joven, que dijo que recibió el reconocimiento con “muchísima alegría y emoción”.

Ostentar el título la llevó a interesarse más y profundizar sus conocimientos sobre las Islas Malvinas y su historia. “Es fundamental –señaló- conocer lo que representan para nuestro país, comprender la importancia de la soberanía argentina y valorar especialmente a nuestros héroes y veteranos. Trato de hacerlo con respeto y compromiso”.

La instancia de la que Isola participará en Buenbos Aires reúne a representantes de diferentes puntos del país y durante los tres días de competencia habrá distintas actividades y evaluaciones en las que cada participante tendrá que mostrar su preparación, personalidad y desenvolvimiento. Milagros dijo que va con mucha ilusión, entusiasmo y ganas de dar lo mejor de sí.

“Me encantaría tener un buen resultado, pero también quiero disfrutar cada momento, aprender, conocer a otras representantes y llevarme una experiencia enriquecedora. Para mí ya es un orgullo participar y representar a San Luis en una instancia nacional”, dijo la reina, quien priorizó la preparación integral, convencida que el certamen no se basa únicamente en la belleza o en saber caminar en una pasarela, “sino también en la personalidad, la seguridad, la comunicación y la actitud”.

En ese punto, la puntana irá con la intención de transmitir quién es, desenvolverse con naturalidad y “mantener mi esencia”, auque reconoció que también trabaja mucho en su imagen, su postura y su presentación, porque considera “que cada detalle suma”.