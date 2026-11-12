Villa de Merlo: Bomberos Voluntarios llevan seis meses sin recibir fondos municipales

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa de Merlo atraviesa un delicado escenario económico debido a una prolongada demora en la transferencia de recursos por parte del Ejecutivo local. El pasado 10 de noviembre, la institución presentó una nota formal tanto ante el intendente como ante el Concejo Deliberante para exigir la regularización de los pagos que le corresponden por ley y solicitar la intervención del cuerpo legislativo en busca de una solución urgente.

El documento, que lleva la firma de la presidenta de la entidad, Ivana Gutiérrez Lastra, advierte sobre una “retención indebida de fondos” y recuerda que ya existieron intimaciones previas sin respuestas satisfactorias.

El reclamo apunta directamente al incumplimiento de la Ordenanza N° 915, normativa que establece un porcentaje de lo recaudado en las boletas de tasas e impuestos municipales para el sostenimiento del cuartel, actuando la Comuna como agente de retención.

Según reveló el medio El Corredor Noticias, donde la propia titular de Bomberos Voluntarios confirmó la gravedad de la cuestión, las transferencias se interrumpieron tras el depósito correspondiente a abril.

Gutiérrez Lastra detalló que, aunque los atrasos de distintas gestiones municipales han sido habituales, nunca en la historia de la institución se registró una demora de medio año. Si bien la entidad desconoce el monto exacto que recauda el municipio bajo ese concepto, estiman que el ingreso mensual debería rondar los 2 millones de pesos.

En septiembre hubo dos reuniones con el entonces intendente interino y contactos telefónicos donde se prometió saldar abril y mayo en octubre, pero solo se cubrió el primero de esos meses.

A la falta de envío de los recursos tributarios se suma otra deuda millonaria por servicios contratados. El municipio aún no abonó los $2.240.100 correspondientes a la cobertura y prevención realizada durante la Fiesta de la Dulzura 2026, celebrada en agosto. El monto figura en la factura N.º 2-788 emitida el 31 de ese mes y fue anexado al expediente legislativo. Al respecto, la dirigente remarcó que, si bien los efectivos son voluntarios para las emergencias, las guardias preventivas en eventos demandan una compensación horaria que debe ser costeada por quien contrata el servicio, una situación que genera inquietud de cara a la próxima edición del Festival Valle del Sol.

Frente a la ausencia de aportes locales y el fuerte incremento de los costos operativos, el cuartel logra sostener su operatividad diaria gracias a los subsidios nacionales y, fundamentalmente, a su tradicional rifa anual, que el año próximo cumplirá dos décadas.

La presidenta graficó que sin los ingresos de ese sorteo no tendrían recursos ni siquiera para cubrir los gastos básicos del personal, aunque aseguró que la institución sigue activa y con proyectos de crecimiento. Por el momento, la comisión directiva apostará a agotar las vías administrativas e institucionales para destrabar los pagos, aunque no descartan iniciar acciones legales si persiste la falta de respuestas.