La administración del intendente de Villa de Merlo, Juan Álvarez Pinto, quedó en el centro de los cuestionamientos del Concejo Deliberante luego de que bloques opositores presentaran un pedido de informes urgente para auditar el manejo del Fondo Municipal para la Emergencia durante el ejercicio 2026.

La iniciativa lleva la firma de los concejales Lucía Miranda (Frente Justicialista), Ana Laura Ferrarotti (Colectivo Comechingones) y Daniel Orué (Socialismo Merlino). El reclamo legislativo toma impulso tras la advertencia pública de la Asociación de Bomberos Voluntarios local, que apuntó no haber recibido las transferencias correspondientes desde mayo, y luego de que funcionarios del propio Departamento Ejecutivo reconocieran públicamente haber echado mano a esos recursos para cubrir otros gastos corrientes.

En declaraciones a la prensa, el secretario de Gobierno, Francisco Oviedo, había admitido que el Municipio utilizó dinero proveniente de ese fondo específico para afrontar el pago de salarios del personal. Más tarde, el propio jefe comunal, Juan Álvarez Pinto, intentó aclarar la situación al reconocer que se efectuaron movimientos entre partidas presupuestarias.

Para los ediles opositores, estas admisiones revisten gravedad institucional debido a la naturaleza legal de esos recursos. Creado mediante la Ordenanza Nº VII-0915-HCD-2019, el Fondo de Emergencia establece que la totalidad de lo recaudado a través de la tasa debe depositarse en una cuenta especial y distribuirse de manera inalterable en dos únicos destinos: un 70% para los Bomberos Voluntarios de Villa de Merlo y el 30% restante para Defensa Civil.

“No estamos hablando de excedentes ni de fondos de libre disponibilidad. Son recursos de afectación específica aportados por los vecinos para garantizar el equipamiento, la respuesta activa frente a incendios y la seguridad ciudadana. Usar esos fondos para otros fines contraviene el espíritu de la ordenanza y la intangibilidad de los recursos de nuestras instituciones”, sostuvieron Miranda, Ferrarotti y Orué en los fundamentos del proyecto.

El detalle de la documentación exigida

Además de apelar a la normativa que protege la tasa, los concejales recordaron que el Artículo 10° de la Ordenanza de Presupuesto (Ord. Nº VII-1178-C.D.-2025) obliga al Ejecutivo a enviar al cuerpo legislativo copia de cada decreto que modifique o reestructure partidas, garantizando así la publicidad de los actos de gobierno.

Bajo ese marco legal, la oposición exige al Municipio que remita con carácter fehaciente la siguiente documentación:

Extractos bancarios autenticados de la Cuenta Especial del Fondo de Emergencia desde mayo hasta la actualidad.

Rendición detallada de los montos efectivamente recaudados por esa tasa hasta octubre y el estado de las transferencias liquidadas a Bomberos Voluntarios.

Copia íntegra de todos los decretos y resoluciones emitidos durante 2026 que hayan dispuesto reasignaciones de partidas con afectación específica.

Constancias de publicación formal de dichos actos administrativos en el Boletín Oficial o en los registros municipales correspondientes.

Al cierre de su presentación, los legisladores remarcaron que el control de las cuentas públicas y el resguardo de la seguridad jurídica son responsabilidades ineludibles del Concejo para asegurar que el aporte de los contribuyentes llegue sin desvíos a las entidades de emergencia de la ciudad.