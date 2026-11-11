Fuerte crítica de la docente Mabel Becerra ante el cierre de Black & Decker

La firma tomó una medida que impacta fuertemente en Justo Daract y en la provincia. La peor cara de la crisis.

El anuncio del cierre definitivo de la planta industrial de Stanley Black & Decker en Justo Daract generó un profundo impacto social y una ola de reacciones en la comunidad. Tras la confirmación oficial de la empresa de herramientas sobre el cese de operaciones de su fábrica de discos abrasivos —medida que contempla la desvinculación de su personal operativo—, la reconocida docente y referente social Mabel Becerra expresó una contundente postura crítica respecto a las consecuencias socioeconómicas que provocará la pérdida de los puestos de trabajo.

En una reflexiva manifestación pública, la educadora trazó un paralelismo histórico entre el panorama actual y los procesos recesivos vividos en décadas anteriores dentro de la localidad ferroviaria.

“Viví siendo maestra en Justo Daract la tragedia social de los '90, una ciudad pequeña arrasada por el desempleo con fábricas y el ferrocarril cerrados”, recordó Becerra, al tiempo que advirtió que para una comunidad como Justo Daract el cese de actividad de una firma de esta magnitud representa una catástrofe social que derivará en infancias y adolescencias bajo riesgo social y alimentario.

La docente, Mabel Becerra.

Asimismo, proyectó que la pérdida de empleo directo impactará de forma inmediata en la contención escolar y familiar de la zona. “Para Justo Daract, 55 familias desocupadas es una catástrofe social. Y el jardín, como las escuelas primarias y secundarias, será ese lugarcito para abrazar la tristeza de las infancias y adolescencias en riesgo”, sostuvo, calculando que la medida afectará directamente a más de una centena de niños de la localidad que quedarán expuestos a condiciones de vulnerabilidad económica.

En su descargo, cuestionó el rumbo de las medidas económicas de ajuste impulsadas a nivel nacional y la responsabilidad de los representantes políticos locales y provinciales que respaldaron dicho modelo.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades y a la dirigencia a dar respuestas concretas ante el reclamo de contención, instando a la comunidad a exigir la protección de las fuentes de trabajo y la asistencia estatal frente al complejo escenario que enfrentan los trabajadores despedidos. ¿Qué harán los concejales libertarios que apoyaron esto? ¿Qué hará la juventud 'libertaria' de Daract que vociferaron todo el tiempo? ¿Y Mónica Becerra (diputada nacional)? Muchos en Daract la votaron para que apoyara al león votando todas las leyes que van en contra del pueblo trabajador...".

Por su parte, a través de un comunicado emitido tras la decisión, la firma multinacional Stanley Black & Decker justificó en los últimos días la medida aduciendo cambios en las condiciones del mercado local que llevaron a evaluar la sostenibilidad de la planta.

La compañía ratificó que mantendrá su presencia comercial en la Argentina —donde opera desde hace tres décadas— y aseguró que se encuentra enfocada en garantizar una transición ordenada para los 61 empleados afectados por el cierre.