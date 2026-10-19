Dos meses de vida, dos meses de lucha: la batalla de Giovanni en Buenos Aires

Giovanni, el bebé puntano que nació el pasado 18 de agosto con una compleja cardiopatía congénita, cumplió dos meses de internación y lucha constante en la provincia de Buenos Aires. Su mamá, Cintia Roldán, dio a conocer una actualización sobre su estado de salud y apeló a la solidaridad de la comunidad para poder sostener su permanencia junto al pequeño.

Desde el 29 de julio, la familia instaló su realidad lejos de casa. Tras haber atravesado ya una cirugía a corazón abierto y otras intervenciones clínicas, los médicos informaron a los padres que aguardarán hasta que el niño cumpla aproximadamente tres meses para realizarle la cirugía de Glenn, junto con otras correcciones necesarias.

Si bien el bebé ya alcanzó el peso requerido, los profesionales evalúan minuciosamente los tiempos debido al alto riesgo de la intervención y a lo delicado del cuadro.

La situación familiar es sumamente compleja. No tienen empleo y se encuentran con la difícil tarea de reorganizarse: ante la prolongada estadía en territorio bonaerense, tienen que viajar a San Luis de manera alternada para cuidar también a su hijo mayor, Jordan, de 14 años, quien quedó en su provincia natal. Sin embargo, con amor van superando los desafíos que se presentan.

Ante este panorama, la familia reitera el pedido de cadenas de oración y solicita colaboración económica o una oportunidad laboral en Buenos Aires que les permita mantenerse a flote.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago: fuerzaGiovanni (a nombre de Cintia Alejandra Roldán) o comunicarse telefónicamente al 266 501 9715.