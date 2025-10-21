El "Turco" Asad llega a Godoy Cruz, que lucha por la permanencia
Tras la salida de Ribonetto, la dirigencia del "tomba" apostó por Asad. Debutará ante San Martín de San Juan, en el clásico cuyano. Juegan en Mendoza y el resultado puede llegar a ser decisivo para ambos.
Apenas asumió y en diálogo con Bodegue TV, Asad transmitió un mensaje de motivación que ilusionó a los hinchas. "Ustedes saben mi cariño hacia el Tomba", expresó el DT, recordando que fue el primer club que le dio la oportunidad de dirigir en primera y ahora el primero en darle una tercera etapa.
Al debut contra San Martín de San Juan , Asad lo definió como una "revancha deportiva". y remarcó la importancia de ganar los tres puntos no solo por la permanencia, sino también por la historia.
Asad es el cuarto entrenador de Godoy Cruz en un complicado 2025, tras los pasos de Walter Ribonetto, Esteban Solari y Ernesto Pedernera. El objetivo inmediato es claro: asegurar la permanencia en la Liga Profesional. El "Turco" firmará contrato hasta diciembre de 2026, aunque el periodista César Luis Merlo detalló que existe una cláusula de salida a fines de este año si los resultados no acompañan.
Fuente: Bodegue TV y Ciudadano.news
