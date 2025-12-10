  • Nuestras redes
Miércoles 10 de Diciembre de 2025

Ejemplo de vida

A los 75, el “Pato” Fillol volvió al colegio y aprobó Geografía con un 10 impecable

Ubaldo Fillol regresó al secundario a los 75 años y compartió su preparación para rendir Geografía, examen que aprobó con un 10. Su mensaje de esfuerzo emocionó a todo el país.

Por redacción
| Hace 2 horas

A sus 75 años, la leyenda del arco de River Plate, Ubaldo “Pato” Fillol, volvió a hacer historia, pero esta vez lejos del césped: regresó al colegio para terminar el secundario y aprobó Geografía con un 10.

 

El campeón del mundo en 1978 compartió en redes sociales el proceso de estudio previo al examen, donde se lo vio concentrado, comprometido y acompañado por quienes lo asistieron en esta nueva etapa. “Estuve mucho tiempo preparándome, voy a rendir Geografía y me va a ir muy bien”, dijo en el video grabado antes de presentarse a la evaluación.

 

La publicación se viralizó rápidamente y recibió miles de mensajes de apoyo. Hinchas de River y del fútbol argentino destacaron su ejemplo de constancia y superación, celebrando que nunca es tarde para retomar objetivos pendientes.

 

Considerado uno de los mejores arqueros de la historia, Fillol suma ahora un logro personal que trasciende su exitosa carrera deportiva. Con este paso, deja un mensaje inspirador: la educación también se juega y se gana en cualquier etapa de la vida.

 

