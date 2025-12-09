Analía Quevedo Gómez, de San Francisco al primer nivel del parabadminton sudamericano

Decidida a vivir del deporte, Analía Quevedo Gómez tomó algunas determinaciones en su vida que ahora, con los resultados obtenidos, fueron las mejores. La atleta nacida en San Francisco del Monte de Oro se dedica exclusivamente al Bádminton, por su plan de entrenamiento no tiene residencia fija aunque ahora hace ocho meses que está en Buenos Aires y el fin de semana consiguió dos medallas de bronce en el Campeonato Sudamericano de Bucaramanga.

A 37 años, con los primeros 10 años vividos en la localidad del norte provincial con sus padres y su hermana melliza, Analía lleva nada más que 15 meses jugando al Bádminton. “Al mes de empezar a jugar tuve mi primer competencia de Parabadminton y salí campeona nacional en mi categoría”, sostuvo la deportista que participa en un apartado que agrupa a atletas que juegan de pie, con discapacidad en sus miembros superiores.

El profesionalismo con el que la puntana se tomó su deporte hizo que buscara diferentes caminos para perfeccionarse. “Es un deporte que tiene mucha técnica tanto en desplazamiento, golpes y táctica”, sostuvo la mujer que como en Argentina no hay muchas jugadoras en su categoría tiene que jugar el Bádminton convencional para tener competencia.

De hecho, en el torneo en Bucaramanga, Analía participó en tres categorías; singles, dobles femenino y dobles mixtos y cuando tuvo que inscribirse con una pareja buscó jugadores colombianos. La habitual compañera de la puntana en dobles femenino no pudo viajar por razones económicas.

En singles, Quevedo Gómez jugó un round Robin dónde enfrentó a todas las jugadoras de la categoría y terminó en el tercer puesto; en tanto que en el dobles –que fue por fase de grupos- pasó la fase inicial con sus dos compañeros, aunque en el mixtos perdió en cuartos de final con Brasil y se quedó en las puertas de las semifinales.

En dobles femenino la pelea fue por el pase a semifinales con una dupla local al que pudieron vencer, pero en la instancia siguiente se encontraron con una dupla muy fuerte conformada por una peruana y una colombiana que llevan varios torneos jugando juntas y que fue la ganadora del certamen.

Las dos medallas que la atleta obtuvo en Bucaramanga son las primeras que consigue a nivel sudamericano, aunque ya fue podio en Bádminton convencional en Brasil. “Todo esto me sirve para seguir ganando confianza y entrenando con el fin de llegar a los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026”, se ilusionó la deportista.

Dentro de la agenda también hay torneos internacionales en España, Francia y República Checa, pero a los que es muy difícil de llegar por cuestiones económicas. Hasta ahora, la única ayuda que tiene Analía es la de su madre Corina y su hermana Betty, ambas en San Luis: “Sin ellas, mi asistencia a estos torneos no hubiese sido posible”.