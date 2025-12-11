Los sueños por cumplir de una boxeadora de 16 años

Con solo 16 años y siete meses de entrenamiento continuo, Anabella Torres ya tiene cumplidos algunos de sus objetivos, como el de ser campeona nacional amateur, un logro que obtuvo el fin de semana. Pero también la joven tiene en claro que no se puede quedar ahí: "Mi sueño es ser una boxeadora profesional", dijo.

Anabella es la menor de once hermanos, "todos de la misma mamá y papá" se apuró en aclarar la joven que cursa el cuarto año en la escuela Serranías Puntanas, un establecimiento al que la debe también su presente, ya que allí descubrió el boxeo.

"Un día escuché que practicaban, salí de la escuela y fui. Ahí nomás empecé a entrenar. Mi profesor es Axel Medina", dijo con orgullo. La joven entrena los lunes, miércoles y jueves y los días que tiene libre va a un gimnasio del barrio Eva Perón para hacer un poco de guanteo.

La categoría en la que consagró es la peso pluma, que tiene un máximo de 48 kilos. En esa entró el domingo en un festival que se hizo en Azul, provincia de Buenos Aires, donde le ganó a todas sus contrincantes. La final fue con una pugilista de Catamarca.

"Mi sueño es dedicarme profesionalmente al boxeo. Quiero ser campeona", expresó la adolescente con la dulzura de esa edad pero la firmeza de quien sabe que tiene las condiciones para lograr sus objetivos.

Para eso entrena todos los días a la salida del colegio. "Quiero agradecer a todos los que me ayudan, es especial a mi mamá y a mi papá por todo lo que me apoyan", sentenció la joven.