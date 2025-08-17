River se impuso 4-2 ante Godoy Cruz y es el único líder del Grupo B

Este domingo se disputó el encuentro entre River y Godoy Cruz por la fecha 5 del Torneo Clausura, en El Monumental. Bajo el arbitraje de Sebastián Zunino (Ariel Penel en el VAR), se desarrollo un "partidazo", donde la adrenalina no paró en ningún momento y cada equipo lo dio todo para imponerse. Más allá de los esfuerzos, Godoy Cruz no pudo ante el "Millonario", que se consagró con el 4-2.



El primer gol de la tarde llegó por Sebastián Driussi, que convirtió el 1-0 para River apenas a los 4 minutos del primer tiempo. Solo momentos más tarde, a los 9 minutos, Agustín Auzmendi marcó el empate para Godoy Cruz.



La hinchada reflejó la garra de cada equipo y se hizo sentir el presente positivo de River, que buscó todo el tiempo consagrarse para ser el único líder del Grupo B. Y lo logró.



A los 19 minutos, Giuliano Galoppo anotó el 2-1 para el Millonario. Diez minutos más tarde, Agustín Auzmendi logró el segundo gol para su equipo, convirtiendo por penal. Nuevamente el empate, nuevamente la pasión desbordada de los hinchas.



Ya a los 50 minutos del primer tiempo, el 3-2 de River llegó nuevamente con Galoppo.



Luego, a los 4 minutos del segundo tiempo, Driussi logró el 4-2 para River, dejando cómodo al conjunto Millonario.



Hubo un momento intenso, donde casi marcaron un quinto gol. Ignacio Fernández le dejó su lugar a Juan Cruz Meza. En su primera intervención, el juvenil disparó desde afuera del área y estuvo cerca de convertir un golazo.



En los 43 minutos, Godoy Cruz anotó con Maximiliano González tras una jugada de Santino Andino, pero estaba en posición adelantada cuando tomó el rebote.



Asi, el encuentro se fue desarrollando con amplias jugadas, de un lado y del otro, sin perder el objetivo de la gloria. Finalmente, River se consagró.

