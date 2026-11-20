Vélez Sarsfield consiguió un trabajado pase a los cuartos de final del Torneo Clausura al derrotar por penales a Belgrano de Córdoba, luego de empatar 2 a 2 durante el tiempo reglamentario en el Estadio José Amalfitani. En un encuentro parejo y con múltiples llegadas en ambos arcos, el equipo local terminó celebrando gracias a su mayor efectividad en la tanda decisiva, donde se impuso por 3 a 1.

A lo largo de los noventa minutos, el conjunto de Liniers buscó asumir el protagonismo del juego con un 57% de posesión del balón frente al 43% de la visita, en un trámite intenso que registró 23 remates totales para el dueño de casa y 18 para el Pirata.

Los tantos de Vélez fueron obra de Ronaldo Martínez y Dilan Godoy, mientras que Ramiro Hernándes y Nicolás Fernández marcaron para el elenco cordobés, sellando una igualdad que trasladó la definición al punto del penal.

Desde los doce pasos, Vélez logró sacar rápida ventaja a partir de las ejecuciones certeras de Rodrigo Aliendro, Ronaldo Martínez y Dilan Godoy, siendo Matías Arias el único futbolista local que falló su disparo.

Del lado de Belgrano, únicamente Nicolás Fernández pudo convertir su remate, ya que Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Adrián Spörle malograron sus respectivos tiros, decretando la clasificación del Fortín a la siguiente instancia del certamen.

Así sigue el cronograma de partidos

Sábado 21 de noviembre

-15:00 Defensa y Justicia (4A)- Barracas Central (5B)

-17:00 Argentinos (2B) - Independiente (7A)

Domingo 22 de noviembre

-16.00 Rosario Central (1B) – Gimnasia (Mza.) (8A)

-19.00 River (4A) – Lanús (5B)

-22.00 Instituto (1A) – Huracán (8B)

Lunes 23 de noviembre

-17.00 Gimnasia (3B) – Newell’s (6A)

Miércoles 25 de noviembre

-21.00 Boca (2A) – Ind. Rivadavia Mza. (7B)