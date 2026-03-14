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Vélez venció a Platense, sigue invicto y se afirma en la cima de la Liga Profesional

Ganó 2-0 en Vicente López con goles de Florián Monzón y Lucas Robertone, y se consolidó como líder de la Zona A.

Por redacción
| Hace 3 horas
Lucas Robertone celebra su gol. Foto: Vélez.

Vélez derrotó este sábado 2-0 a Platense en la Ciudad de Vicente López, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, y ratificó su gran momento con una victoria sólida que lo mantiene invicto y en lo más alto de la Zona A. 

 


Los tantos del equipo de Liniers fueron convertidos por Florián Monzón, a los 8 minutos del primer tiempo, y Lucas Robertone, a los 49 del complemento.

 


El conjunto visitante pegó de entrada y empezó a encaminar la tarde en el arranque del encuentro. Monzón abrió el marcador en los primeros minutos, mientras que Robertone amplió la diferencia al inicio de la segunda mitad y selló el triunfo velezano, en lo que además fue su primer gol desde su regreso desde Europa.

 


Con este resultado, el equipo de Liniers llegó a 22 puntos en 10 partidos, con un registro de seis victorias y cuatro empates, y quedó al frente de la Zona A. Platense, en tanto, se mantuvo con 14 unidades tras diez presentaciones.

 


Más allá de una posesión repartida, Vélez fue más eficaz en las áreas: ambos equipos terminaron con 14 remates, pero el Fortín registró seis tiros al arco contra cuatro del Calamar, en una muestra de su mayor peso ofensivo para resolver un partido exigente fuera de casa.

 


Así, Vélez volvió al triunfo tras su empate previo ante Tigre y dio otro paso firme en su objetivo de sostenerse como uno de los grandes protagonistas del Apertura, con una campaña que por ahora combina regularidad, solidez e invicto.

 


Agencia Noticias Argentinas. 

 

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