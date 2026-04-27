Vélez desaprovechó una oportunidad para ser líder

Vélez no pudo sostener la victoria y terminó empatando 2-2 con Unión de Santa Fe, en condición de local, en el marco de la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio José Amalfitani, Florian Monzón abrió el marcador para el ´Fortín´ a los 11 minutos de juego, mientras que Julián Palacios lo empató a los 16 minutos. Sin embargo, a los 46 minutos, nuevamente Monzón anotó y adelantó a Vélez en el resultado.

En el complemento, a los 23 minutos, Agustín Colazo igualó el partido para el albirrojo. Ya en el tiempo de descuento, a los 49 minutos, el mediocampista Lucas Robertone vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado en Vélez, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Con este resultado, el equipo de Guillermo Barros Schelotto alcanzó los 27 puntos y se mantiene como escolta, desperdiciando la chance de sacarle el liderazgo de la Zona A a Estudiantes de La Plata, del cual está a una unidad.

En la pendiente fecha 9 que se disputará el fin de semana, Vélez recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario en el estadio José Amalfitani con horario y día a confirmar.

Por su parte, el equipo de Leonardo Carol Madelón llegó a los 20 puntos y quedó octavo, dentro de los puestos de playoffs.

En la pendiente fecha 9 que se disputará el fin de semana, Unión recibirá a Talleres de Córdoba en el estadio 15 de Abril con horario y día a confirmar. De ganar, el ´Tatengue´ sellará su clasificación a los playoffs.