Estancia La Candela: un destino para vivir en grupo el entorno natural de la provincia

Ubicado en San Francisco del Monte de Oro, uno de los destinos más pintorescos y con mayor riqueza histórica de la provincia, Estancia La Candela se consolida como una propuesta integral para quienes buscan descanso, aventura y contacto con la naturaleza en un mismo lugar.

A tan solo 110 kilómetros de la ciudad de San Luis, la Estancia combina calidez en la atención, servicios completos y un entorno natural privilegiado, rodeado de sierras, ríos y bosques autóctonos con las emblemáticas palmeras Caranday. Este espacio, enclavado en un valle natural, ofrece el equilibrio perfecto entre tranquilidad, recreación y paisaje.

La Estancia La Candela dispone de amplias instalaciones preparadas para recibir distintos tipos de grupos: familias, contingentes turísticos, grupo de scouts, jubilados, instituciones, clubes y empresas. Entre sus comodidades se destacan los dormis con capacidad para grupos numerosos, completamente equipados y pensados para garantizar recreación.

El predio cuenta además con quincho-comedor, salón de usos múltiples y amplios espacios al aire libre. Allí, los visitantes pueden disfrutar de una gran variedad de actividades recreativas y de turismo aventura: piscina con agua de vertiente y toboganes, kayak en laguna, granja educativa, deportes, juegos al aire libre y propuestas de integración grupal.

La experiencia se complementa con un servicio gastronómico casero, abundante y de calidad, que incluye pensión completa con desayunos, almuerzos, meriendas y cenas elaboradas de manera artesanal.

Uno de los grandes diferenciales de la estancia es su propuesta de excursiones y actividades guiadas. Entre ellas se destacan los paseos en camión aventura, un vehículo especialmente adaptado que recorre los principales atractivos de la zona, como el circuito histórico de la localidad, el dique Las Palmeras y otros puntos emblemáticos.

Con una infraestructura preparada y un equipo de trabajo con amplia experiencia en el rubro, La Candela ofrece una propuesta versátil que se adapta a distintos públicos, combinando descanso, diversión y experiencias memorables en plena naturaleza.

Turismo estudiantil

Dentro de su amplia oferta, La Candela brinda hace varios años de manera ininterrumpida, su programa de turismo educativo, especialmente diseñado para instituciones escolares y grupos juveniles.

En la actualidad, el turismo educativo se ha convertido en una herramienta clave para el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes incorporar conocimientos a través de experiencias directas. En este sentido, La Candela propone actividades que integran educación, cultura, naturaleza y recreación, fomentando el trabajo en equipo, la convivencia, la creatividad y la conciencia ambiental.

La estancia está especialmente preparada para recibir contingentes de nivel primario, secundario y terciario, ofreciendo paquetes con todo incluido: alojamiento, gastronomía, actividades y transporte.

Los estudiantes se alojan en dormis cada uno con capacidad para 30 personas, equipados con todas las comodidades necesarias para una estadía segura y organizada. Las actividades se desarrollan en un predio cerrado de más de 10 hectáreas, garantizando seguridad y control.

El programa incluye propuestas como city tours educativos en camión aventura, visitas a sitios históricos de la localidad, trekking a pinturas rupestres y múltiples actividades recreativas dentro del predio: deportes, kayak, juegos de destreza, granja educativa y espacios de integración como fogones y fiestas de bienvenida.

Todo incluido: el servicio se completa con coordinadores especializados y transporte habilitado para el traslado de los grupos, asegurando una experiencia organizada, segura y enriquecedora.

Contacto:

Teléfonos: 2664682116 - 2664734124 (solo WhatsApp)

Facebook: La Candela Complejo Turístico

Instagram: @lacandelaestancia