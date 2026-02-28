Entrenar sin sufrir

¿Te sentís destruido después de entrenar y sentís que no bajás un gramo? Quizás el problema sea, precisamente, que estás yendo demasiado rápido. Tenemos la cultura del esfuerzo grabada a fuego; nos encanta subir a fondo por la Aguada Pueyrredón o sufrir en las sierras bajo el sol, convencidos de que si no hay agotamiento extremo, no hay resultado.

Sin embargo, la ciencia deportiva de élite acaba de patear el tablero con un concepto que es tendencia mundial y que desafía nuestra lógica tradicional: la Zona 2.

​Este nivel de intensidad, a menudo subestimado por los "guerreros del fin de semana", es en realidad el "punto caramelo" metabólico donde nuestro cuerpo realiza un "switch" inteligente de combustible. En lugar de quemar glucógeno (azúcar rápida), obligamos a nuestras células a usar la grasa almacenada como fuente de energía principal.

Cuando corrés o pedaleás "a fondo", el cuerpo entra en modo pánico y quema lo que tiene a mano (azúcar), dejando la grasa intacta. Pero cuando bajás un cambio y te mantenés en ese ritmo aeróbico de base, estás entrenando a tus mitocondrias —las pequeñas centrales de energía de tus células— para que sean máquinas eficientes de procesar grasa y generar salud a largo plazo.

​San Luis: el Gimnasio a Cielo Abierto

​Nuestra provincia tiene una ventaja geográfica envidiable para este tipo de entrenamiento. La Zona 2 no requiere de ráfagas explosivas de potencia que nos dejen sin aliento; requiere tiempo, paciencia y paisaje. Sumar 150 minutos a la semana de este "movimiento consciente" —ya sea caminando rápido por el Parque IV Centenario o pedaleando tranqui por nuestras rutas— tiene muchos beneficios.



​Salud Cardiovascular: Baja la presión arterial de forma natural, fortaleciendo las paredes del corazón sin someterlo al estrés del sobreentrenamiento.

​Limpieza Arterial: Ayuda a reducir el colesterol "malo" (LDL) mientras disfrutás del aire puro de nuestras sierras.

​Control Metabólico: Mejora drásticamente la sensibilidad a la insulina, convirtiéndose en una herramienta clave para prevenir la diabetes tipo 2.

​Recuperación Real: A diferencia de las clases de alta intensidad que disparan el cortisol, la Zona 2 no agota el sistema nervioso. Esto significa que llegás a tu casa con energía para disfrutar de tu familia o tu trabajo, no destruido en el sillón.

​La "Prueba de la Charla" en las Sierras

​¿Cómo saber si estás en esa zona mágica? Es simple: si podés mantener una conversación fluida mientras te movés, estás en Zona 2.

Si estás subiendo hacia Potrero de los Funes y podés contarle a tu acompañante qué vas a cocinar el domingo sin que se te corte la respiración, vas por el camino correcto. En el momento en que solo podés decir frases cortas o necesitás tomar aire desesperadamente, te "pasaste de rosca": tu quema de grasa se detiene y empieza el modo de emergencia celular.

​El desafío del 80/20: Tips para empezar hoy mismo

La Regla de Oro: El secreto de los atletas olímpicos es que el 80% de su tiempo entrenan despacio (Zona 2) y solo el 20% lo hacen con intensidad máxima. Menos es más.

​Tiempo sobre Velocidad: En la Zona 2 lo que importa es el tiempo bajo tensión constante. No te preocupes por los kilómetros; intentá mantener el movimiento entre 30 y 45 minutos seguidos.

​Adaptabilidad Puntana: Si vas por una zona con subidas pronunciadas, permitite caminar. Lo importante es que tus pulsaciones se mantengan estables, no llegar primero a la cima.

​La próxima vez que salgas a disfrutar del aire puro de San Luis, recordá que no hace falta sufrir para ver resultados reales. Bajá un cambio, respirá hondo y dejá que tu metabolismo trabaje a tu favor. Tu corazón, tu balanza y tus años por venir te lo van a agradecer.