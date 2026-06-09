Día Mundial de la Leche: una fecha para recordar los beneficios del alimento

La fecha fue impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y tiene el objetivo de destacar el valor nutricional de este alimento esencial y reconocer el aporte del sector lácteo a nivel global.

Un vaso de leche, 9 nutrientes

La leche es un alimento completo y versátil, es decir, que puede utilizarse en múltiples preparaciones. Además, es clave para todas las etapas de la vida.

Este año, con el fin de contribuir en la educación alimentaria, La Serenísima pone el foco en la proteína, un nutriente presente naturalmente en la leche que despierta cada vez más interés no sólo entre deportistas, sino también entre consumidores de distintos rangos etarios, debido a su impacto en el bienestar general y la calidad de vida.

“La leche no sólo contribuye a mejorar la composición muscular de las personas dado su contenido en proteínas de buena calidad, sino que, además, es una excelente alternativa para la rehidratación posterior al ejercicio debido a su composición nutricional equilibrada”, afirma Diego Sívori, Lic. en Nutrición (M.N. 4870 – UBA).

En esa misma línea, desde el Departamento de Información Nutricional de la compañía destacan que el aporte proteico de la leche no debe analizarse de manera aislada, sino en conjunto con el resto de los nutrientes que forman parte de su composición, como calcio, fósforo, vitaminas A, D y del complejo B, grasas y lactosa.

Esta combinación conforma lo que se conoce como “matriz láctea”, un concepto que hace referencia a la interacción natural y sinérgica entre los distintos componentes del alimento, potenciando su biodisponibilidad y sus efectos beneficiosos en el organismo, especialmente en la absorción de minerales, la salud ósea y el mantenimiento de la masa muscular.

Del tambo a la mesa

El trabajo comienza en el tambo, donde cada día se realiza el ordeñe de vacas sanas, bien alimentados y libres de enfermedades en la búsqueda de un producto de la más alta calidad.

Una vez que la leche sale de la vaca a una temperatura cercana a los 37°C, la misma es enfriada rápidamente para luego ser cargada en camiones termos que mantienen el producto frío cuidando su calidad de origen durante todo el recorrido.

Estos camiones cisterna primero visitan la planta clasificadora: en este lugar, la de mayor pureza y calidad es la que posteriormente se utilizará para hacer productos de la marca La Serenísima.

Una vez analizada y clasificada, se la transporta hasta las plantas elaboradoras. Luego de la descarga, la leche es pasteurizada (se calienta la leche a 75°C durante 29 segundos), un tratamiento obligatorio en Argentina desde la década del ‘60.

Una vez pasteurizada, la leche es enviada a los distintos sectores de elaboración para obtener los productos de la marca: leche fresca, larga vida y en polvo, cremas, mantecas, dulce de leche y quesos, entre otros.

Cada día más de 1.000 de camiones refrigerados los entregan en más de 65.000 comercios de todo el país. La marca, además, comercializa sus productos en diferentes partes del mundo.

Razones para celebrar

De esta manera, con la intención de seguir valorizando el alimento y en línea con su compromiso con la comunidad, la compañía continúa compartiendo información confiable y con respaldo científico sobre alimentación y nutrición, reafirmando el valor de la leche como un alimento presente en distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez.

Como parte de las acciones impulsadas para este año, la compañía acompaña a la comunidad con la entrega de 250.000 vasos de leche destinados a sectores vulnerables, a través de organizaciones como Red Argentina de Bancos de Alimentos, Pata Pila y Fundación Haciendo Camino. Asimismo, colaborará con hospitales de las comunidades donde opera.

Por último, en el marco de esta campaña, se realizaron actividades para toda la familia en la Plaza El Zorzal del Shopping Abasto, tales como talleres de nutrición, juegos y propuestas vinculadas al deporte, en la antesala de la participación de Argentina en la Copa del Mundo 2026.

Mastellone Hnos. reafirma así su compromiso con el crecimiento y el desarrollo de la sociedad argentina, trabajando para acercar a los hogares alimentos innovadores y de la más alta calidad, que acompañan las necesidades nutricionales de las personas y contribuyen al fortalecimiento de toda la cadena productiva nacional.

Dia Mundial de la leche – Leche y Nutrición