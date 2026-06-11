Debuta Canadá y se produce el primer choque de DTs argentinos

El hecho de que el Mundial 2026 se realice en tres sedes obliga a que haya tres actos inaugurales. Tras el que se vivió el jueves en el estadio Azteca de México, el viernes habrá dos, en las sedes que restan hacer su presentación.

Tras ellas, habrá partidos de fútbol, por distintos grupos y con diverso nivel de interés para el público argentino. A las 16, después del show de Michael Bublé y Alanis Morissette, Canadá jugará por el primer partido del grupo B contra Bosnia.

En tanto que a las 22, Estados Unidos saldrá del glamour de la fiesta en la cancha, contra Paraguay, en el primer duelo de técnicos argentinos en la Copa del Mundo.

Mauricio Pochettino dirige al local y Gustavo Alfaro es el DT del conjunto guaraní. El contrapunto es también un choque de estilos que promete ser muy interesante.