Fuerte terremoto en Japón y tembló en Mendoza

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón y generó además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA).

El sismo tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia.

Algunas zonas de la región registraron el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Tras el terremoto, la JMA emitió una alerta por tsunami para varias zonas de la costa, y dijo que se esperan olas de hasta un metro de alto.

Todavía no hay información sobre daños o víctimas.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Alarma en Mendoza

Un sismo de magnitud 4,3 grados sacudió la provincia de Mendoza durante la madrugada de este martes.

De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el fenómeno se produjo a las 3:18 horas y tuvo su epicentro en las inmediaciones de la localidad de Potrerillos, perteneciente al departamento de Luján de Cuyo, aproximadamente a 30 kilómetros de la capital mendocina.

El temblor se caracterizó por tener una profundidad de apenas 10 kilómetros, un factor clave para que fuera percibido con gran nitidez en diversas comunas de la región y sorprendiera a los ciudadanos en medio de la madrugada.

A pesar del impacto, los relevamientos preliminares de las autoridades de seguridad y defensa civil locales no constataron personas heridas ni daños en las estructuras edilicias.

Doble temblor en menos de cinco horas

Este episodio se sumó a una secuencia de movimientos tectónicos en la región, ya que ocurrió cinco horas después a un sismo previo registrado la noche del lunes, a las 22:37 horas. Aquel primer evento alcanzó una magnitud revisada de 4,1 grados —luego de una estimación preliminar del organismo que la situaba en 4,8— y se originó a ocho kilómetros de profundidad, situando su epicentro al oeste de El Carrizal, a 35 kilómetros de Tunuyán y a 41 kilómetros de San Martín.

La actividad sísmica del lunes por la noche alcanzó una intensidad de entre grados III y IV en la escala de Mercalli Modificada en las comunas de Tunuyán y Tupungato. En tanto, en la capital mendocina, San Carlos, Rivadavia y San Martín, la fuerza del fenómeno se ubicó en grado III.

Fuentes. NA, EFE, CNN Español y docetv