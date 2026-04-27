Cayeron las primeras heladas del año pero la semana estará agradable

Con temperaturas bajo cero en la mayor parte de la provincia, el lunes 27 de abril comenzó muy frío y con el registro de las primeras heladas del año. Se espera que con el correr de la jornada el tiempo mejore y se alcancen los 18 grados.

La Red de Estaciones Meteorológicas había anunciado la caída de heladas para la madrugada del lunes con especial foco en la zona sur de la provincia. Bajada Nueva y Navia marcaron los puntos más fríos en el inicio de la semana, con 6 grados bajo cero.

En el resto de la provincia predominaron las bajas temperaturas desde el domingo a la noche pero con especial fuerza el lunes por la madrugada. Además, el fin de semana hubo lluvias en Paso Grande, Los Coros, Coronel Alzogaray y Villa Reynolds.

Para lo que queda del día, el cielo estará despejado y el aumento de la temperatura, que será paulatino, conformará una jornada agradable.

Esa tónica predominará durante el resto de la semana. Se esperan días con máximas superiores a los 20 grados y mínimas que estarán en torno a los 10.

El mapa de las temperaturas minimas para el lunes.