Actividades y enseñanzas en la Sociedad Sirio Libanesa
Ajedrez, artes marciales, alta costura, yoga, zumba y, por supuesto, danzas árabes son las actividades que se desarrollan en el edificio de la peatonal.
La Sociedad Sirio Libanesa de San Luis anunció el lanzamiento de sus actividades 2026. Yoga, zumba, Taekwondo, ajedrez, alta costura y danzas árabes se distribuyen en diversos horarios para que el público se organice y asista.
De esa maneta la sociedad “reafirma su compromiso con la comunidad a través de espacios de encuentro, bienestar, cultura y formación accesibles para personas de todas las edades”, dijo un comunicado emitido por la institución.
La sociedad tiene abierta sus puertas a socios y público en general con una propuesta que consideró amplia y diversa. Se desarrollará en la sede de Vía Rivadavia 676, en San Luis.
La profesora Vilma Gómez dicta las clases de yoga los martes y jueves a las 10 de la mañana y a las 15:30 con cuotas de 20 mil pesos para los socios y 25 para los particulares. Ayelén Aguilar está a cargo de las clases de zumba, también martes y jueves a las 18:30, con los mismos precios.
A las 17:30 habrá clases de artes marciales con cuotas de 20 mil pesos para los socios y 30 mil para aquellos que quieran tomar las clases y no lo sean.
El 6 de mayo comenzarán las clases de ajedrez que se desarrollarán los miércoles y viernes a las 18; en tanto que el 2 de mayo Daniela Tapia abrirá la escuela de Alta Costura que tendrá clases los sábados a las 9.
Las clases de danzas árabes, en tanto, se dividirán el miércoles y viernes a las 18:30, los martes y jueves a las 18 y los lunes, miércoles y viernes a las 17.
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