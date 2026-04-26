Actividades y enseñanzas en la Sociedad Sirio Libanesa

La Sociedad Sirio Libanesa de San Luis anunció el lanzamiento de sus actividades 2026. Yoga, zumba, Taekwondo, ajedrez, alta costura y danzas árabes se distribuyen en diversos horarios para que el público se organice y asista.

De esa maneta la sociedad “reafirma su compromiso con la comunidad a través de espacios de encuentro, bienestar, cultura y formación accesibles para personas de todas las edades”, dijo un comunicado emitido por la institución.

La sociedad tiene abierta sus puertas a socios y público en general con una propuesta que consideró amplia y diversa. Se desarrollará en la sede de Vía Rivadavia 676, en San Luis.

La profesora Vilma Gómez dicta las clases de yoga los martes y jueves a las 10 de la mañana y a las 15:30 con cuotas de 20 mil pesos para los socios y 25 para los particulares. Ayelén Aguilar está a cargo de las clases de zumba, también martes y jueves a las 18:30, con los mismos precios.

A las 17:30 habrá clases de artes marciales con cuotas de 20 mil pesos para los socios y 30 mil para aquellos que quieran tomar las clases y no lo sean.

El 6 de mayo comenzarán las clases de ajedrez que se desarrollarán los miércoles y viernes a las 18; en tanto que el 2 de mayo Daniela Tapia abrirá la escuela de Alta Costura que tendrá clases los sábados a las 9.

Las clases de danzas árabes, en tanto, se dividirán el miércoles y viernes a las 18:30, los martes y jueves a las 18 y los lunes, miércoles y viernes a las 17.