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Año de la Educación

Peligro en el patio interno de la Escuela Paula Domínguez de Bazán

Pozos y obras sin señalización adecuada ponen en riesgo a estudiantes y docentes que comparten el edificio.

Por redacción
| Hace 1 hora
Así se encuentra el sector cercano a los baños. Foto: gentileza

En el "Año de la Educación", la realidad edilicia de la Escuela Paula Domínguez de Bazán parece transitar por una senda opuesta a los anuncios oficiales. En las últimas horas, la preocupación de la comunidad educativa escaló ante el evidente estado de abandono y los riesgos que presentan las obras de refacción activas en el establecimiento.

 

 

Imagen del patio interno. Foto: gentileza.

 


La alerta se encendió inicialmente a través de un comunicado interno dirigido a la Escuela Juan Esteban Pedernera, institución que funciona en el mismo edificio. En el mensaje, se instaba a los alumnos y tutores a evitar la zona de Secretaría debido a la presencia de pozos profundos, calificando la situación como un "peligro para todos".

 

 

Pozos mal señalizados. Foto: gentileza. 

 


Sin embargo, el escenario se agravó luego de que trascendieran imágenes del patio interno que conduce a los sanitarios de la "Paula Domínguez". Las fotografías revelan una preocupante falta de organización en las tareas de construcción: excavaciones sin protección, escombros dispersos y una desprolijidad que convierte el tránsito diario en una carrera de obstáculos.
 

 

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