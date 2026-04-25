Peligro en el patio interno de la Escuela Paula Domínguez de Bazán

En el "Año de la Educación", la realidad edilicia de la Escuela Paula Domínguez de Bazán parece transitar por una senda opuesta a los anuncios oficiales. En las últimas horas, la preocupación de la comunidad educativa escaló ante el evidente estado de abandono y los riesgos que presentan las obras de refacción activas en el establecimiento.

Imagen del patio interno. Foto: gentileza.



La alerta se encendió inicialmente a través de un comunicado interno dirigido a la Escuela Juan Esteban Pedernera, institución que funciona en el mismo edificio. En el mensaje, se instaba a los alumnos y tutores a evitar la zona de Secretaría debido a la presencia de pozos profundos, calificando la situación como un "peligro para todos".

Pozos mal señalizados. Foto: gentileza.



Sin embargo, el escenario se agravó luego de que trascendieran imágenes del patio interno que conduce a los sanitarios de la "Paula Domínguez". Las fotografías revelan una preocupante falta de organización en las tareas de construcción: excavaciones sin protección, escombros dispersos y una desprolijidad que convierte el tránsito diario en una carrera de obstáculos.

