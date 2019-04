La "Paula Domínguez de Bazán" celebró su cumpleaños Nº 135

Este lunes la escuela "Paula Domínguez de Bazán" festejó sus 135 años con una fiesta que reunió, en el patio principal, a las alumnas que actualmente asisten a clases y a las egresadas de 1989, que aprovecharon para dejar una placa conmemorativa.

"Me emociona recordar todos los espacios donde estuvimos con las compañeras de todos los quintos. Desde que egresé no volví más y me dio mucha satisfacción compartir este momento de reencuentro", comentó Sandra Agüero, una de las ex alumnas que participó del acto.

Los profesores montaron una especie de museo con fotos antiguas de la escuela, recuerdos de las alumnas de jardín y las banderas de egreso. Hubo danzas folclóricas, una interpretación con instrumentos de cuerdas de la canción "Bella Ciao" y una gran torta.

Además aprovecharon para celebrar Día del Trabajador y el Día de la Constitución Nacional.

