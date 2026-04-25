Donald Trump fue evacuado por un intento de atentado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado por la noche por motivos de seguridad de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. La razón por la que este y los miembros de su Gabinete allí presentes salieron escoltados del hotel Hilton de Washington no estuvo inmediatamente clara.



Después, quedó claro que se había tratado de un intento de atentado. En el interior del salón, se escucharon cinco disparos que provenían del vestíbulo, presuntamente efectuados por una persona armada que intentó entrar y, cuando no le dejaron acceder, abrió fuego.



El área en la que se produjo ese incidente fue acordonada inmediatamente. El exterior del hotel, a donde se evacuó a los asistentes, se llenó de policías. El sonido de las sirenas y del sobrevuelo de los helicópteros también tomó súbitamente la noche de sábado en la capital estadounidense.



Muchos de los presentes optaron por irse, aunque las autoridades pidieron a los que permanecieron en el hotel que se quedaran para que la cena pudiera continuar.



Trump se disponía a dar un discurso en la tradicional cita entre la prensa y el poder de Washington. Era su primera vez como presidente en la que acudía a la cena.



Poco menos después de una hora de que se produjeran las caóticas imágenes de su evacuación, el presidente de Estados Unidos posteó el siguiente mensaje en Truth Social: “Ha sido una noche intensa en DC [siglas correspondientes a Distrito de Columbia]. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden han realizado un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y he recomendado que ‘EL ESPECTÁCULO CONTINÚE’; no obstante, me guiaré enteramente por las indicaciones de las fuerzas del orden. Ellos tomarán una decisión en breve. Independientemente de dicha decisión, la velada será muy distinta a lo planeado ”.



De confirmarse que el hombre que disparó en el vestíbulo del hotel llegó en busca de Trump, este sería el tercero al que sobrevive el presidente de Estados Unidos, tras el mitin en Butler (Pensilvania) en el que un francotirador disparó hasta en ocho ocasiones y una de esas balas le rozó la oreja derecha, y aquella vez que un tipo armado fue descubierto en un campo de golf de Florida, con planes de asesinar al entonces candidato republicano.



Unos 20 minutos después del incidente, Weijia Jiang, corresponsal en la Casa Blanca de CBS News, anunció que la fiesta iba a retomarse “lo antes posible”. Jiang es la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que cuenta con unos 800 socios y que tiene en esta velada el momento más importante de sus actividades anuales.



Algunos medios estadounidenses informaron, antes de que él mismo lo dijera en su red social, que Trump estaba dispuesto a regresar a la cena y cumplir con la tradición de ofrecer un monólogo para los cerca de tres mil asistentes a un evento que retransmiten en directo las televisiones.



El País.