Trump dice que es “muy improbable” extender cese al fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que es “muy improbable” que extienda el cese al fuego de dos semanas con Irán si no se logra un acuerdo antes de que finalice esta semana.



El mandatario estadounidense indicó que la tregua, que anunció el 7 de abril, expirará el miércoles por la noche hora del Este de Estados Unidos. Sin embargo, el alto el fuego estaba previsto originalmente para expirar el martes por la noche, hora del Este.



El estrecho de Ormuz permanecerá bloqueado hasta que se llegue a un acuerdo de paz, dijo Trump en la entrevista telefónica. “Quieren que lo abra. Los iraníes quieren desesperadamente que lo abra. No lo abriré sino hasta que se firme un acuerdo”, señaló.



Los precios del petróleo se dispararon mientras Washington mantiene su bloqueo y la Armada de Estados Unidos confiscó un buque con bandera iraní durante el fin de semana.



“No voy a dejar que me apresuren para alcanzar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo”, expresó el jefe de la Casa Blanca.

Al preguntarle si espera que los ataques se reanuden inmediatamente después si no se alcanza un acuerdo, dijo Trump: “Si no hay acuerdo, ciertamente lo esperaría”.



Trump advirtió que si se rompe el alto el fuego con Irán, “entonces empezarán a explotar muchas bombas”, dijo esta mañana en una conversación telefónica con PBS News.



En la red Truth Social sostuvo que está “ganando la guerra, por mucho”, que no levantará el bloqueo y que, según él, “el gobierno de Teherán está perdiendo 500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso a corto plazo”.



El mandatario estadounidense arremetió contra los medios por divulgar “noticias falsas”, al afirmar que “están haciendo parecer que Estados Unidos está perdiendo la guerra”.



Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, le dijo a su homólogo pakistaní, Ishaq Dar, que Irán decidirá “cómo proceder” y que está “teniendo en cuenta todos los aspectos” al abordar cuestiones relacionadas con el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.



En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán manifestó su agradecimiento por los “buenos oficios y la mediación” de Pakistán en las conversaciones sobre el alto el fuego, aunque afirmó que las “acciones provocadoras” y las continuas violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos son un obstáculo importante para continuar la diplomacia.



El ministerio señaló que Araghchi citó las “amenazas y agresión” de Estados Unidos contra buques comerciales iraníes, así como lo que calificó de posiciones contradictorias y retórica amenazante hacia Irán, informó CNN y consignó la Agencia Noticias Argentinas.



El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní indicó que ambos ministros enfatizaron la continuidad de las consultas destinadas a fortalecer la paz y la estabilidad en la región.



En tanto, en una conversación entre Araghchi y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la parte iraní reafirmó su disposición a garantizar el paso sin obstáculos de buques y carga rusos a través del estrecho de Ormuz.



Rusia reiteró la necesidad de mantener el alto el fuego dentro del marco inicialmente acordado y anunciado por los mediadores pakistaníes, y subrayó la importancia de continuar los esfuerzos diplomáticos para evitar una mayor escalada.



Agencia Noticias Argentinas.

