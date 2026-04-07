Trump lanza un ultimátum final a Irán: “Toda una civilización morirá esta noche”

El mundo se encuentra en vilo ante lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado como "uno de los momentos más importantes de la historia". A través de Truth Social, el mandatario estadounidense elevó la tensión bélica a niveles sin precedentes al advertir que, de no cumplirse sus exigencias, las consecuencias para Irán serán devastadoras y definitivas.



"No quiero que ocurra, pero probablemente pasará... Lo sabremos esta noche", escribió Trump, fijando el vencimiento de su ultimátum para las 20:00 horas de Washington (21:00 en Argentina).



El punto de quiebre: El Estrecho de Ormuz



La crisis escaló tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero. En represalia, el régimen de Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz, una arteria vital por la que circula el 20% del comercio mundial de petróleo. La exigencia de la Casa Blanca es clara: la reapertura inmediata del paso o el inicio de una ofensiva militar total.



Escudos humanos y objetivos civiles



Ante la inminencia de un ataque, los medios estatales iraníes comenzaron a difundir imágenes de una "cadena humana" frente a la central eléctrica de Kazerun. Según informes oficiales, se trata de civiles que han respondido al llamado del gobierno para actuar como escudos humanos en puntos estratégicos.



Trump ha sido explícito sobre los blancos de la posible ofensiva: centrales eléctricas (vitales para el suministro de hospitales y escuelas) y puentes e infraestructura clave (puntos neurálgicos de la vida diaria iraní).



Expertos en derecho internacional ya advierten que ataques deliberados contra este tipo de infraestructura podrían ser considerados crímenes de guerra, dado el impacto directo sobre la población civil.



Una amenaza global



La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar. La Guardia Revolucionaria aseguró que está dispuesta a extender sus ataques "más allá de la región" si las bombas estadounidenses comienzan a caer.



El tono de Trump ha sido inusualmente agresivo, llegando a declarar en días previos que Irán debe abrir el estrecho o "vivir en el infierno". Con el reloj corriendo hacia la hora señalada, la comunidad internacional observa con temor un desenlace que, según las propias palabras del republicano, podría significar la desaparición de "toda una civilización" en cuestión de horas.