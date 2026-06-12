Aprobaron la primera ley provincial de IA con derechos para los ciudadanos

El Senado de San Luis dio media sanción a la ley “San Luis Innova”, la primera iniciativa provincial que regula el uso ético de la inteligencia artificial, el Big Data y el gobierno digital.

Con el voto favorable de toda la Cámara alta, el proyecto de autoría del Bloque Justicialista queda a un paso de convertirse en ley tras pasar por las comisiones de Educación, Ciencia y Técnica y de Legislación General, Justicia y Culto.

La norma declara de interés público el desarrollo e implementación ética de la IA y las tecnologías de datos, con el objetivo de mejorar los servicios públicos, aumentar la competitividad y generar nuevas oportunidades para los sanluiseños.

Uno de los puntos centrales es la creación del Registro Público de Algoritmos de la Provincia de San Luis. Allí deberán inscribirse todos los sistemas automatizados que el Estado utilice para tomar decisiones que afecten a personas o instituciones.

La ley incorpora además la Evaluación de Impacto Algorítmico, para detectar y prevenir riesgos éticos, sociales, jurídicos y técnicos antes de aplicar estas herramientas en áreas sensibles.

Para los ciudadanos, reconoce tres derechos concretos frente a decisiones automatizadas del Estado: ser informado cuando interviene un algoritmo, recibir una explicación comprensible sobre su funcionamiento general y pedir una revisión humana de la decisión.

“Prepararnos para aprovecharla”

El senador Hugo Omar Olguín, impulsor de la iniciativa, definió la inteligencia artificial como una transformación que ya impacta en la educación, el trabajo y la relación con el Estado. “Nuestro desafío no es ignorar esos cambios, sino prepararnos para aprovecharlos en beneficio de la sociedad”, afirmó.

Olguín sostuvo que la innovación digital debe pensarse como política de largo plazo: “La inteligencia artificial no debe ser vista como una amenaza, sino como una herramienta que debemos comprender, gobernar y poner al servicio de las personas”.

El proyecto también impulsa la incorporación progresiva de contenidos sobre IA, ciencia de datos, robótica, programación y ética digital en el sistema educativo provincial. Crea además instrumentos de promoción para proyectos de desarrollo de software, automatización, ciberseguridad y otras actividades ligadas a la economía del conocimiento.