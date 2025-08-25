Vélez se hizo fuerte en Mendoza

Vélez tuvo una sólida victoria como visitante frente a Godoy Cruz por 2-0 en Mendoza por la sexta fecha del Torneo Clausura. Lo mismo ocurrió con Riestra, que edificó un triunfo sin discusiones ante Sarmiento: fue por 3 a 0.

El “Fortín” supo aprovechar sus oportunidades y se mostró ordenado para golpear en los momentos justos, marcando sus dos goles en el primer tiempo. El primero en contra de Mateo Mendoza y el segundo de la joven promesa Maher Carrizo.

Por su parte el “Tomba”, pese a intentar reaccionar, no logró quebrar la resistencia de un equipo que fue más práctico y contundente.

Con este triunfo, Vélez se llevó tres puntos importantes de Mendoza, dejando una imagen convincente de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores, quedando en lo más alto de la tabla de la Zona B.

Godoy Cruz, en cambio, se fue preocupado por la falta de eficacia y por errores puntuales que terminaron marcando la diferencia en el resultado, sumado a que quedó eliminado de la Copa Sudamericana y en el certamen nacional sigue sin ganar con tres unidades en el fondo de la tabla, producto de tres empates.

Contundente triunfo de Riestra

Deportivo Riestra consiguió un triunfo contundente al derrotar por 3-0 a Sarmiento de Junín en el Guillermo Laza por el partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.

El equipo de Gustavo Benítez mostró efectividad en los momentos clave y se llevó tres puntos valiosos que lo impulsan en la tabla, mientras que el “Verde” padeció su falta de definición y se quedó con las manos vacías.

Cristian Paz (18' PT), Jonathan Herrera (23' ST) y Nicolas Benegas (43') convirtieron los goles de Riestra.

Riestra fue práctico, efectivo y golpeó en los momentos justos, en la que consiguió posicionarse en el tercer puesto de la Zona B con un punto menos que San Lorenzo y River, mientras que Sarmiento se fue preocupado, con la certeza de que deberá mejorar su funcionamiento y capacidad de reacción si no quiere seguir perdiendo terreno en el campeonato en el que quedó en la undécima posición con seis unidades.