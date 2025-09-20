River volvió a perder: cayó 2 a 0 en Tucumán

River perdió 2-0 con Atlético Tucumán, en condición de visitant, en el partido disputado en el estadio 15 de abril, del "jardín de la república".

El defensor paraguayo Clever Ferreira marcó el primer gol del encuentro a los 12 minutos de la parte inicial y el delantero Leandro Díaz aumentó la ventaja con su tanto a los 23 minutos.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo superar en la tabla a Deportivo Riestra y se mantiene como escolta con 18 unidades. Justamente, en la próxima fecha, su rival será el conjunto del barrio porteño del Bajo Flores al cual recibirá desde las 18 horas del domingo en el estadio Monumental.

Pero en lo pronto, River deberá viajar a la ciudad brasileña de San Pablo para enfrentar a Palmeiras el miércoles a las 21.30 en el Allianz Parque en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El ´Millonario´ deberá ganar por un gol de diferencia para ir a los penales o por más de dos para clasificar a la próxima fase.

Por su parte, los de Lucas Pusineri escaló a la quinta posición con 12 puntos y en la siguiente jornada visitará a Vélez Sarsfield el próximo lunes desde las 20:00 en el estadio José Amalfitani.

Síntesis

Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo B - Novena fecha

Atlético Tucumán (2) - River Plate (0)

Estadio: Monumental José Fierro, Tucumán.

Árbitro: Facundo Tello

VAR: José Carreras

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Claver Ferreira, Miguel Brizuela; Nicolás Lamendola, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy; Leandro Díaz y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Agustín De la Cuesta, Matías Galarza Fonda; Juan Fernando Quintero, Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el PT: 12m. Clever Ferreira (A)

Gol en el ST: 23m. Leandro Díaz (A)

Cambios en el ST: 17m. Santiago Lencina por Juan Fernando Quintero (R), Juan Portillo por Giuliano Galoppo (R), Thiago Acosta por Agustín de la Cuesta (R) y Kevin López por Lautaro Godoy (A); 24m. Juan Carlos Meza por Matías Galarza Fonda (R); 33m. Bautista Dadín por Facundo Colidio (R), Ramiro Ruíz Rodríguez por Nicolás Lamendola (R) y Maximiliano Villa por Damián Martínez (A); 43m. Guillermo Acosta por Leandro Díaz (A) y Carlos Abeldaño por Mateo Bajamich (A).