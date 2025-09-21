Independiente y San Lorenzo quedaron a mano

Independiente y San Lorenzo igualaron este domingo por 1-1 en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Facundo Gulli abrió el marcador para el Ciclón a los 37 minutos del primer tiempo, mientras que Nicolás Tripichio en contra, a los 23’ de la segunda mitad, anotó el tanto del empate para el Rojo.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el técnico interino Carlos Matheu todavía no logró ningún triunfo en el campeonato local previo al clásico frente a Racing del próximo domingo (desde las15:15 en el Cilindro de Avellaneda), que marcará el debut de Gustavo Quinteros al mando del equipo tras la renuncia de Julio Vaccari.

En la mima línea, los Diablos Rojos continúan últimos en el Grupo B del certamen con 4 puntos, lejos de puestos de playoffs y de clasificación a copas internacionales por tabla anual de la siguiente temporada.

Por su parte, el elenco de Boedo, en medio de la crisis institucional que atraviesa, se colocó en la quinta plaza con 13 unidades por lo que estaría disputando los octavos de final de la Primera División del fútbol argentino.

En tanto, los comandados por Damián Ayude recibirán a Godoy Cruz de Mendoza el sábado 27 de septiembre desde las 16:45 en el estadio Pedro Bidegain.

Tigre rugió fuerte

Este domingo venció como local por 2-0 a Aldosivi, en un partido que se jugó en el estadio Jose Dellagiovanna.

El encuentro había comenzado el pasado sábado, pero producto de las intensas lluvias, el mismo se suspendió y terminó de disputarse en la jornada de hoy en dos tiempos de 9 y 8 minutos.

Los goles para el Matador los convirtieron Ignacio Russo y David Romero, a los 11 y 37 minutos del primer tiempo, respectivamente.

Con este resultado, el elenco de Victoria alcanzó la séptima posición de su Grupo con 12 puntos (de momento estaría disputando los Playoffs del certamen), mientras que en la tabla anual se encuentra en la octava plaza en puestos de clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Ahora, los comandados por Diego Dabove visitarán a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo viernes desde las 21:15 por la siguiente jornada del campeonato local.

Por su parte, el Tiburón no logra levantar cabeza en la Primera División ya que se encuentra en la última ubicación tanto en la Zona B como en la tabla anual y peligra su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. En tanto, los de Mar del Plata recibirán a Argentinos Juniors el sábado 27 de septiembre desde las 14:30.