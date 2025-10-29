Los árbitros para los choques decisivos de la Liga Profesional

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales correspondientes a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025, que comenzará este viernes 31 de octubre a las 19:00 con el encuentro entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, en el Nuevo Gasómetro, bajo el arbitraje de Pablo Echavarría y con José Carreras en el VAR.

La jornada tendrá tres encuentros destacados: el clásico del sur bonaerense entre Banfield y Lanús, el duelo entre Estudiantes y Boca en La Plata, y el cruce entre River y Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental.

En el Florencio Sola, el choque entre el “Taladro” y el “Granate”, programado para el lunes 3 de noviembre a las 21:15, será dirigido por Facundo Tello, acompañado por Lucas Novelli en el VAR.

El domingo a las 16:00, Leandro Rey Hilfer impartirá justicia en UNO entre el “Pincha” y el “Xeneize”, mientras que Nazareno Arasa hará lo propio en el Monumental a las 20:30, con Silvio Trucco como encargado del VAR.

La fecha 14 promete ser determinante en la pelea por los primeros puestos y en la lucha por la clasificación a las copas internacionales de 2026.

Con varios duelos directos entre equipos que aspiran a meterse en los playoffs, los árbitros y el VAR volverán a estar bajo la lupa en un cierre de campeonato que no da respiro.

Las designaciones completas para la 14ª fecha del Torneo Clausura

Viernes 31 de octubre

19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: José Carreras

AVAR: Lucas Pardo

21.15 Newell’s – Unión (Zona A)

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Germán Delfino

AVAR: Julio Fernandez

21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)

Árbitro: Nicolás Ramirez

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Verlotta

Sábado 1 de noviembre

14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

Árbitro: Jorge Baliño

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: Álvaro Carranza

AVAR: Lucas Comesaña

16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenszi

17.00 Vélez – Talleres (Zona B)

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Diego Romero

20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Gisella Trucco

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Yamil Possi

AVAR: Gisela Bosso

Domingo 2 de noviembre

16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Agustín Mendez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Ariel Penel

AVAR: Daiana Milone

18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Erik Grunmann

20.30 River – Gimnasia (Zona B)

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Iván Aliende

Cuarto árbitro: Julián Jerez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Manuel Sánchez

Lunes 3 de noviembre

16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina

Árbitro asistente 2: Sebastian Pumetti

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Nelson Sosa

16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Martin Desposito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Gastón Suárez

19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Mauricio Martin

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Marcos Horticolou

21.15 Belgrano – Tigre (Zona A)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Adrian Franklin

AVAR: Sebastian Habib

21.15 Banfield – Lanús (interzonal)