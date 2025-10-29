Los árbitros para los choques decisivos de la Liga Profesional
La nueva fecha del campeonato argentino, que se pondrá en marcha este viernes en el Nuevo Gasómetro con el enfrentamiento entre San Lorenzo y el Deportivo Riestra. Boca y River tienen como rivales a los equipos de La Plata.
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales correspondientes a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2025, que comenzará este viernes 31 de octubre a las 19:00 con el encuentro entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, en el Nuevo Gasómetro, bajo el arbitraje de Pablo Echavarría y con José Carreras en el VAR.
La jornada tendrá tres encuentros destacados: el clásico del sur bonaerense entre Banfield y Lanús, el duelo entre Estudiantes y Boca en La Plata, y el cruce entre River y Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental.
En el Florencio Sola, el choque entre el “Taladro” y el “Granate”, programado para el lunes 3 de noviembre a las 21:15, será dirigido por Facundo Tello, acompañado por Lucas Novelli en el VAR.
El domingo a las 16:00, Leandro Rey Hilfer impartirá justicia en UNO entre el “Pincha” y el “Xeneize”, mientras que Nazareno Arasa hará lo propio en el Monumental a las 20:30, con Silvio Trucco como encargado del VAR.
La fecha 14 promete ser determinante en la pelea por los primeros puestos y en la lucha por la clasificación a las copas internacionales de 2026.
Con varios duelos directos entre equipos que aspiran a meterse en los playoffs, los árbitros y el VAR volverán a estar bajo la lupa en un cierre de campeonato que no da respiro.
Las designaciones completas para la 14ª fecha del Torneo Clausura
Viernes 31 de octubre
19.00 San Lorenzo – Deportivo Riestra (Zona B)
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: José Carreras
- AVAR: Lucas Pardo
21.15 Newell’s – Unión (Zona A)
- Árbitro: Fernando Espinoza
- Árbitro asistente 1: Javier Uziga
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Jorge Etem
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Julio Fernandez
21.15 Instituto – Rosario Central (Zona B)
- Árbitro: Nicolás Ramirez
- Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Carlos Córdoba
- VAR: Pablo Dóvalo
- AVAR: Diego Verlotta
Sábado 1 de noviembre
14.45 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
- Cuarto árbitro: Franco Moron
- VAR: Álvaro Carranza
- AVAR: Lucas Comesaña
16.00 Barracas Central – Argentinos (Zona A)
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Mariano Ascenszi
17.00 Vélez – Talleres (Zona B)
- Árbitro: Sebastian Zunino
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Lucas Germanotta
- Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Diego Romero
20.00 Independiente – Atlético Tucumán (Zona B)
- Árbitro: Sebastian Martinez
- Árbitro asistente 1: Hugo Paez
- Árbitro asistente 2: Gisella Trucco
- Cuarto árbitro: Javier Delbarba
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Gisela Bosso
Domingo 2 de noviembre
16.00 Estudiantes – Boca (Zona A)
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri
- Árbitro asistente 2: Agustín Mendez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Ariel Penel
- AVAR: Daiana Milone
18.30 Godoy Cruz – San Martín (SJ) (Zona B)
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Erik Grunmann
20.30 River – Gimnasia (Zona B)
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Julián Jerez
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Manuel Sánchez
Lunes 3 de noviembre
16.45 Platense – Sarmiento (Zona B)
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
- Árbitro asistente 2: Sebastian Pumetti
- Cuarto árbitro: Franco Acita
- VAR: Maximiliano Macheroni
- AVAR: Nelson Sosa
16.45 Defensa y Justicia – Huracán (Zona A)
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Martin Desposito
- VAR: Juan Pablo Loustau
- AVAR: Gastón Suárez
19.00 Central Córdoba – Racing (Zona A)
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
- Cuarto árbitro: Mauricio Martin
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Marcos Horticolou
21.15 Belgrano – Tigre (Zona A)
- Árbitro: Fernando Echenique
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
- Cuarto árbitro: Julio Barraza
- VAR: Adrian Franklin
- AVAR: Sebastian Habib
21.15 Banfield – Lanús (interzonal)
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Juan Mamani
- Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Mihura
