Goleada de Huracán y sufrido empate de Platense

Huracán consiguió una gran victoria en su visita a Defensa y Justicia al imponerse por 3 a 1 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En esta jornada, Platense logró un agónico empate en |1 ante Sarmiento de Junín.

Los goles del “Globo” fueron convertidos por los delantero Luciano Giménez y Matko Miljevic, mientras que el mediocmapista Leandro Lescano liquidó el partido. Por el lado del “Halcón”, Abiel Osorio había puesto el empate parcial.

Con este triunfo, Huracán se posicionó en el octavo puesto con 19 unidades, mientras que Defensa y Justicia finalizó en el séptimo lugar con la misma cantidad de puntos que el "Globo".

El objetivo de seguir en la categoría

El duelo en Vicente López por la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, estuvo cargado de tensión por la lucha por la permanencia.

Sarmiento abrió el marcador a los 28 minutos del segundo tiempo con un tanto de Gabriel Díaz, mientras que Platense (el último campeón) alcanzó la igualdad en el cierre, a los 46 minutos, gracias a una espectacular chilena de Ronaldo Martínez, que desató la locura en el estadio.

El punto le permite a Platense mantenerse con vida pese a no asegurar su permanencia, ubicándose en el vigésimo quinto puesto de la Tabla Anual con 31 unidades.

Sarmiento, por su parte, estuvo muy cerca de dar un paso decisivo hacia la salvación y, aun con el empate, se alejó cuatro puntos de Aldosivi y San Martín de San Juan a falta de dos fechas.

Deslucido empate

Racing igualó como visitante sin goles ante Central Córdoba en un partido llevado a cabo en el estadio Alfredo Terrera.

Ambos equipos no pudieron pasar del empate en un encuentro que contó con pocas emociones, a pesar de que en la segunda mitad los equipos llegaron con mayor insistencia que en la etapa inicial.