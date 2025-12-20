¿A qué hora pelea Gero Arias en "Párense de manos 3"?

Párense de Manos 3, la velada de box que enfrenta a varios famosos y que tendrá como pelea central la protagonizada por el puntano Gero Arias y Tomás Mazza, acapara la atención del público en una tarde que promete mucho más que piñas.

Organizada por Luquitas Rodríguez, la jornada será sábado 20 de diciembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán y tendrá 11 peleas de famosos, influencers, actrices y conductores.

Luego del set inicial de la DJ Vika Bah, que será a las 16:30, y de la alfombra roja junto con el video de presentación, se disputará la primera pelea recién a las 18 entre Agustín Monzón y Marcos Bonavena, nietos de los históricos boxeadores argentinos.

En el medio habrá varias rounds hasta llegar a las dos últimas estelares. La primera de ellas será aproximadamente a las 23:50, cuando Pepi Staropoli se mida con Adrián “Maravilla” Martínez, ex campeón mundial de peso mediano y súper welter.

Finalmente, no antes de las 12:30 de la noche, será la pelea final entre los influencers Tomás Mazza y Gero Arias.

El cronograma de peleas de Párense de Manos 3