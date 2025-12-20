James Parker apuntó contra la dirigencia del handball nacional

Con duras declaraciones contra la dirigencia del handball argentino, el puntano James Parker terminó de definir su situación con el seleccionado argentino. Tal como lo anunció apenas finalizado el Juego Olímpico de París 2024, el deportista renunció al equipo nacional.

Lo hizo en la intimidad del plantel hace un año y públicamente ahora en una entrevista que concedió al diario Página 12 en la que acusó a las internas políticas de la dirigencia por la situación que vive hoy el handball nacional.

Parker es un atleta que escribió la historia del deporte de San Luis al convertirse en el primer puntano en participar de un Juego Olímpico luego de que Arturo Rodríguez Jurado representara al país en 1924 y 1928.

Pero apenas terminado ese momento histórico, James le anunció a sus compañeros y a la dirigencia que no seguiría en el conjunto nacional. “Hablé con el cuerpo técnico anterior y le comuniqué que era mi último torneo y que no iba a seguir”, contó el lateral izquierdo en la entrevista.

Si alguien guardaba alguna esperanza de que el puntano revirtiera su situación, la decisión de las autoridades del handball nacional de desplazar al DT Guillermo Milano tras los Juegos de París sellaron cualquier posibilidad. Dijo Parker que los jugadores hablaron con el presidente de la Confederación, Carlos Ferrea, para pedir por la continuidad del entrenador y que el dirigente les dio su palabra de que seguiría, pero al tiempo llamó a Rodolfo Jung para que se hiciera cargo de “Los Gladiadores”.

“Con Jung no hablé, no sé si lo sabe o no, pero yo ya cerré mi etapa en la Selección. Estoy en otra etapa, totalmente desvinculado. Espero que le vaya muy bien a la Selección. Lo conozco porque alguna vez jugué al pádel con él”, sostuvo el puntano.

James dijo que sigue la actualidad de “Los Gladiadores”, donde el puntano Pablo Mínguez es convocado con frecuencia, y que nota que el equipo está en formación, pero sus cañones apuntan a la dirigencia. “Hay muchas cosas que se podrán hacer mejor y ni se hacen por todas las internas políticas que le están provocando mucho daño al handball nacional”, concluyó.

En el plano personal, el deportista acaba de firmar un contrato por tres años con Eón Alicante, donde es el capitán, y dijo que una vez que finalice su vínculo dejará el handball y se quedará a vivir en España. “Es imposible que vuelva a la Argentina; dejo de jugar y me quedó a vivir en Alicante. Soy muy feliz aquí, es un lugar que me fascina”.