Un puntano en el Trofeo de Campeones

La final por el Torneo de Campeones tendrá a un puntano con la expectativa de levantar la ansiada copa. En el último partido del año se enfrentan Estudiantes de La Plata, por ser campeón de la Liga Profesional, y Platense, el campeón del Apertura.

El partido comenzará a las 21 en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y el conjunto calamar apareció entre los convocados Enzo Roldán, el volante villamercedino que salió campeón con el conjunto que por entonces dirigía la dupla de Orsi y Gómez.

Apenas conseguido el trofeo en mayo pasado, los DTs decidieron abandonar la institución y fueron reemplazados por Cristian “Kily” González. La decisión no fue la mejor para Roldán, quien había tenido al ex volante de la selección en Unión de Santa Fe y casi no había sido tenido en cuenta, a tal punto que tuvo que irse de la institución tatengue.

En Platense la situación fue similar: “Kily”, que tuvo que abandonar el equipo por una muy mala campaña, prescindió de Roldán durante toda la campaña y el 23 no pudo casi sumar minutos en el equipo, aunque en muchas ocasiones estuvo entre los concentrados.

El último partido oficial del año de AFA tendrá al conjunto de Vicente López con un nuevo DT, Walter Zunino, una gloria calamar que tiene la tarea de hacer que el equipo vuelva a las bases. Su primer desafío es nada más y nada menos que el torneo de Campeones.



Las dudas se abrían sobre los jugadores que el nuevo entrenador tendrá entre sus planes para la final y para el torneo que viene. La presencia de Roldán en la primera convocatoria, que además es para una final y que tiene 37 jugadores, es una buena señal.