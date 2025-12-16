  • Nuestras redes
23°SAN LUIS - Martes 16 de Diciembre de 2025

A 39 años

Campeón Intercontinental: River recuerda la hazaña y a Juan Gilberto Funes

En las redes sociales se publicaron fotos de la gloriosa consagración. Fue un día inolvidable para el fútbol argentino.

Por redacción
| Hace 4 horas

El 14 de diciembre de 1986 es un día glorioso para River Plate: fue cuando se consagró campeón de la Copa Intercontinental y en este contexto de recordación, se realza la figura y el aporte que hizo el puntano Juan -Gilberto Funes.

 

Los hinchas millonarios no se olvidan que un 14 de diciembre de 1986 alcanzaron la cima del fútbol mundial. En suelo de Japón, vencieron 1 a 0 al Steaua de Bucarest, con gol de Antonio Alzamendi.

 

River Plate dirigido por Héctor Rodolfo Veira formó con Nery Pumpido, Jorge Gordillo, Nelson Gutiérrez, Oscar Ruggeri, Alejandro Montenegro, Héctor Enrique, Américo Gallego, Roque Alfaro, Norberto Alonso, Antonio Alzamendi y Juan Gilberto Funes.

 

En el segundo tiempo ingresó Daniel Sperandío.

 

El partido se disputó en el Estadio Nacional de Tokio ante 62 mil espectadores.

 

River había conseguido su pase al ganar la Copa Libertadores frente al América de Cali con un gol de Juan Gilberto Funes.

 

Mientras del Steaua de Bucarest lo logró al vencer en la Liga de Campeones de la UEFA al Barcelona de España.

 

