  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

27°SAN LUIS - Lunes 15 de Diciembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

27°SAN LUIS - Lunes 15 de Diciembre de 2025

EN VIVO

Mercado de pases

¿Borja y Dybala en la lista de refuerzos de Boca?

En el club manejarían con cautela los nombres que comenzaron a circular en torno al próximo mercado.

Por redacción
| Hace 2 horas

En el mundo Boca se impondría la prudencia frente a las versiones que vinculan al club con refuerzos de renombre. Puertas adentro, no se registrarían avances concretos por los futbolistas mencionados públicamente como Miguel Borja y Paulo Dybala y la dirigencia mantendría una postura de análisis sin negociaciones abiertas.

 

Respecto a Dybala, el nombre habría surgido a partir de rumores vinculados a su situación contractual y a la posibilidad de quedar libre en el futuro.

 

Sin embargo, desde el club no existirían contactos oficiales ni gestiones formales con el entorno del delantero, por lo que su eventual llegada no pasaría del plano especulativo.

 

El caso de Miguel Borja habría tenido, en su momento, un escenario más cercano. No obstante, esa posibilidad habría perdido fuerza en las últimas horas, con el atacante colombiano evaluando alternativas lejos del fútbol argentino.

 

En ese contexto, el fútbol mexicano aparecería como el destino más probable para Borja. El delantero contaría con varias ofertas concretas desde ese mercado, situación que lo alejaría de una posible llegada al conjunto xeneize.

 

Mientras tanto, en Boca priorizarían un estudio minucioso del mercado de pases, con el foco puesto en oportunidades reales y acordes a la planificación deportiva

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo