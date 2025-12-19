Fausto Vera el primer refuerzo para el River 2026

El mediocampista central Fausto Vera fue confirmado como el primer refuerzo de River de cara a la temporada 2026.

Según supo la Agencia de Noticias Argentinas, el volante fue presentado este viernes, luego de superar la revisión médica, y se unió al “Millonario” a préstamo por un año, con cargo y opción de compra.

Por su llegada, River deberá abonar 500 mil dólares al Atlético Mineiro de Brasil, además de que, en caso de querer comprar su pase, la cifra de la opción de compra alcanza los cuatro millones de dólares.

Marcelo Gallardo tiene su primer refuerzo de cara a un 2026 en el que tendrá que cambiar la cara de su equipo y ser optimista en cuanto a la disputa de la Copa Sudamericana, y se trata de Fausto Vera, volante central de 25 años.

Surgido en las inferiores de Argentinos Juniors, Vera cuenta con vasta experiencia en las selecciones nacionales juveniles, habiendo sido capitán de la Sub 23 y siendo parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021.

En sus inicios, luego de haber debutado en Primera en 2018, Vera no tardó en ganarse un lugar en el mediocampo del conjunto de la Paternal, característico por darle lugar a los jugadores que llegan desde sus inferiores, hasta que dejó el club en 2022, pasando al Corinthians de Brasil por siete millones de dólares por el 70% de su pase.

En el “Timao” jugó 96 partidos entre tres años y fue vendido a mitad de la temporada 2024, luego de haber perdido continuidad en el torneo local, al Atlético Mineiro, que lo compró por cinco millones de dólares.

En el Mineiro, Vera se reencontró con Gabriel Milito, DT que había tenido en Argentinos, y alcanzó la final de la Copa Libertadores, siendo titular en la serie en la que eliminaron a River en semifinales con un global de 3-0, aunque perdieron la final con el Botafogo brasileño, por 3-1.

En la temporada actual, con Jorge Sampaoli como entrenador, Vera volvió a ser subcampeón a nivel internacional, esta vez de la Sudamericana y perdiendo la final ante Lanús, aunque tuvo mucha menor participación en el equipo titular, arrancando desde el inicio en 21 de los 32 partidos que disputó, por lo que el “Galo” optó por su préstamo.

Fausto Vera firmó contrato a préstamo por un año, afirmó haber llegado al “club más grande de la Argentina” y tendrá la dura tarea de reemplazar a un ídolo del club de la banda roja: el experimentado mediocampista Enzo Pérez, cuyo vínculo con el club vencerá a finales de este año.