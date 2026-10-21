Femicidio: ya está en San Luis “El Vaca” Bullones, el acusado de matar a Gabriela Centeno

Raúl Agustín Bullones, alias “El Vaca” o “Pacheco”, fue detenido el viernes pasado por efectivos de la Policía de Mendoza tras el conmovedor y horroroso caso que se había descubierto el martes 13 de octubre en el lote que ocupaba en el barrio República.

Allí, hace cerca de dos meses, su pareja Gabriela Centena fue asesinada, descuartizada y enterrada envuelta en una colcha. Cuando en el barrio empezaron a extrañar la ausencia de la mujer y a preguntar por ella, Bullones les respondía a sus vecinos: “La mandé en un urber a Mendoza porque se quería volver”.

El 13 de octubre, a la tarde, un perro que mordía su mano y un olor insoportable que había comenzado a invadir el barrio, develaron el porqué de su misteriosa desaparición y ahora, "El Vaca" Bullones deberá responder a las imputaciones que le harán en la justicia de San Luis.

Intervienen en este conmovedor hecho, la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la María Delia Bringas.

El acusado, de 29 años, fue traído a la capital puntana en medio de un fuerte operativo policial a cargo del Departamento de Homicidios San Luis, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13).

La vocería de prensa de la Policía, precisó que la detención del individuo la realizó personal de la Policía de Mendoza, luego de un trabajo coordinado con efectivos de la Policía de San Luis y tras diversas tareas investigativas.

El traslado se llevó a cabo a partir de un exhorto emitido por el Juzgado de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial.

Luego de arribar a la provincia y de las correspondientes diligencias de rigor, el sujeto de 29 años quedó a disposición de la Justicia de San Luis.