El partido de la sospecha: 12 minutos de adición, dos penales y un llamado misterioso

El fútbol mercedino sumó un nuevo escándalo que podría alcanzar las oficinas de la AFA y desnudar una serie de manejos tendientes a beneficiar a clubes amigos de la Liga. El partido que el sábado jugaron por la anteúltima fecha de la Primera B Villa del Parque y Lafinur tuvo un final insólito cuyas derivaciones todavía están pendientes.

Al encuentro, Lafinur –el club del barrio homónimo ubicado en el extremo sur de calle Las Heras que pelea hace años en el ascenso mercedino- llegó puntero con dos unidades de ventaja sobre Villa del Parque, que era su rival en el decisivo cotejo disputado en la cancha de Pueyrredón, con unos 100 espectadores, en su mayoría del líder.

En caso de empatar, el cuadro celeste y negro se alzaría con el Torneo Clausura y estaría habilitado a jugar la final por el ascenso contra San José, quien se adjudicó el Apertura. Pero una serie de incidentes obligaron a la suspensión del partido cuando se jugaban 12 minutos adicionales y el árbitro, Brayan Cabañez, había cobrado un penal para Villa del Parque.

Enojados por la decisión, los jugadores de Lafinur rodearon al juez, quien en el informe presentado el martes 20 de octubre a la noche en la Liga acusó a los deportistas de golpearlo, insultarlo y escupirlo. Por varias razones, la dirigencia del club puntero descree de esa versión y hasta duda que el informe haya sido redactado por Cabañez.

El dato del que se valen los encargados de Lafinur es que Hugo Suárez, el presidente de Villa del Parque, es el responsable de designar a los árbitros y es, además, en la estructura de la Liga, el virtual jefe de los jueces. La elección de Cabañez, un juez joven, oriundo de Justo Daract, había despertado resquemor en el puntero antes del partido.

En el partido, Villa del Parque abrió el marcador tras dominar la primera parte hasta que sufrió la expulsión de uno de sus jugadores y Lafinur tomó las riendas y consiguió el empate que lo consagraba.

Así transcurrió el encuentro hasta que Cabañez decidió adicionar 8 minutos. Cuando faltaban dos, cobró un penal para Villa del Parque que fue protestado por los jugadores de Lafinur. Frente a la pelota, Franco Núñez, el arquero del puntero, se convirtió en hérore y contuvo el remate de los 12 pasos. Estaba todo dado para que la épica le permitiera al club de Las Heras festejar su campeonato.

Pero el árbitro decidió adicionar otros cuatro minutos, para sumar 12 en total al tiempo reglamentario. Y no solo eso sino que en el ultimo instante cobró otro penal para Villa del Parque que desató las protestas de los jugadores celestes.

El mismo club Lafinur se encargó de difundir en sus redes sociales las imágenes del tumulto para demostrar que, si bien hay protestas airadas por parte de los jugadores y del DT, Carlos Aguilera, no hubo agresiones físicas.

Pero lo más extraño vendría en ese momento, una situación que dejó helados a los hinchas y dirigentes de Lafinur y que en el club relatan con indignación y resignación: “Alguien del banco de suplentes de Villa del Parque le alcanzó un teléfono celular al árbitro, en el medio de la cancha, y se puso a hablar durante varios minutos. Después siguió en el vestuario”.

Unos 15 minutos después, Cabañez convocó a los capitanes para comunicarles que al no tener garantías de seguridad, daría el partido por suspendido, con lo que se extendería la incertidumbre por la definición a las oficinas de la Liga.

El primer paso en ese sentido fue dado el martes cuando el árbitro presentó el informe con lo sucedido y señaló agresiones varias por parte de los jugadores de Lafinur. Pero los dirigentes del club todavía puntero tienen pensado apelar esa presentación porque no respetaría algunos puntos reglamentarios, como que debe estar escrito de puño y letra por el árbitro y la falta de la firma de Cabañez.

“Creemos que alguien hizo el informe por el juez y probablemente sea la dirigencia de Villa del Parque”, acusan con decisión en Lafinur, donde también tienen la certeza que el llamado que recibió el juez en medio del partido era de algún directivo de la institución contraria, con aceitados vínculos con el presidente de la Liga Villamercedina, Héctor Lombardi.

Además, la dirigencia de Lafinur señaló que Cabañez –que no atiende el teléfono desde el domingo- no adosó la denuncia policial que tiene que realizar por protocolo cada vez que se siente amenazado o amedrentado en un campo de juego.

Tras el informe arbitral, el Tribunal de Disciplina de la Liga debe definir el viernes cómo concluye el partido, aunque cualquiera que esté cerca de fútbol mercedino sabe que es muy difícil que se revierta la postura arbitral, por lo que se descuenta que se le dará el partido ganado a Villa del Parque y será el nuevo puntero, con una unidad de ventaja ante Lafinur. La última fecha se jugará el fin de semana.