Un día de la Madre a pura velocidad en el hipódromo de La Punta

En Día de la madre, el clásico especial del Hipódromo de La Punta fue ganado por Beethoven Fantastic, un ejemplar de San Martín, en Mendoza, que obutvo una resonante victoria en una jornada muy especial.

Fue la sexta carrera de una velada muy atractiva que reunió una vez más al mundo hípico de la provincia y que es el preludio del Gran Clásico que se disputará el 15 de noviembre en la pista puntense.

Además del clásico que recordó a las madres, la tarde tuvo otras carreras que comenzaron con el Clásico Primavera, ganado por Tapit Bomb, montado por Eduardo Ruarte y perteneciente al stud “La Posta vieja”, de La Punta.

“Don Nicolás”, con la conducción de Valentín Díaz, se alzó con la carrera Especial que se realizó en cuarto término y “Acero”, del stud Calerino, de San Francisco del Monte de Oro, ganó el Especial Velocidad, sobre 250 metros.

La última carrera de la tarde, “Explosiva”, de 100 metros, fue para “Socio”, que tuvo en la montura a Gabriel Llanos.

