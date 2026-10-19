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Mundial de pelota vasca

Una nueva victoria de "Puly" Villegas

El múltiple campeón sigue su camino en el encuentro en busca de una nueva consagración. El lunes vuelven a jugar Gabriel Villegas y Nico Berruezo. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Alfredo "Puly" Villegas, en dupla con el bonaerense Facundo Andreasen y en la modalidad Pelota de Cuero Trinquete, le ganaron en forma contundente a Francia. El triunfo fue en tan solo dos sets por 15-14 y 15-7. 

 


También este domingo, pero en Pelota de Goma, el equipo argentino integrado por Andrés Villegas y los dos hermanos Andreasen (Facundo y Sebastián), derrotaron a Uruguay por 15/4 y 15/5.

 


El Campeonato Mundial de Pelota Vasca que se disputa en canchas de Buenos Aires y Uruguay continuará su marcha este lunes. 

 


En la programación está prevista una nueva presentación de Gabriel Villegas, que viene de conseguir con Román Maldonado y Mateo Billorou una resonante victoria ante España, los campeones del mundo. Fue en la especialidad Pelota de Cuero Frontón. El rival será Uruguay. 

 

 

En tanto que también se volverá a presentar el otro puntano Nicolás Berruezo, que lo hará ante España en Frontón Individual 30 metros. 
Alfredo “Puly” Villegas volverá a entrar en acción este martes. Enfrentará a Uruguay en Pelota Cuero, con el equipo albiceleste formado por Camilo Ibarra, Jeremías Cedrés y Facundo Andreasen.

 

 

“¡Seguimos metiéndole con todo!”, publicó en sus redes el múltiple campeón. 

 


La finalización del torneo está prevista para el próximo domingo.

 

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