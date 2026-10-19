Una nueva victoria de "Puly" Villegas

Alfredo "Puly" Villegas, en dupla con el bonaerense Facundo Andreasen y en la modalidad Pelota de Cuero Trinquete, le ganaron en forma contundente a Francia. El triunfo fue en tan solo dos sets por 15-14 y 15-7.



También este domingo, pero en Pelota de Goma, el equipo argentino integrado por Andrés Villegas y los dos hermanos Andreasen (Facundo y Sebastián), derrotaron a Uruguay por 15/4 y 15/5.



El Campeonato Mundial de Pelota Vasca que se disputa en canchas de Buenos Aires y Uruguay continuará su marcha este lunes.



En la programación está prevista una nueva presentación de Gabriel Villegas, que viene de conseguir con Román Maldonado y Mateo Billorou una resonante victoria ante España, los campeones del mundo. Fue en la especialidad Pelota de Cuero Frontón. El rival será Uruguay.

En tanto que también se volverá a presentar el otro puntano Nicolás Berruezo, que lo hará ante España en Frontón Individual 30 metros.

Alfredo “Puly” Villegas volverá a entrar en acción este martes. Enfrentará a Uruguay en Pelota Cuero, con el equipo albiceleste formado por Camilo Ibarra, Jeremías Cedrés y Facundo Andreasen.

“¡Seguimos metiéndole con todo!”, publicó en sus redes el múltiple campeón.



La finalización del torneo está prevista para el próximo domingo.